Ηράκλειο: Πεζοπορική εξόρμηση στον Λέντα - Εκεί που κολυμπούσε ο Μίνωας (εικόνες)

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Υπάρχουν γωνιές στην Κρήτη που ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, κρατώντας ζωντανή την αύρα μιας άλλης εποχής. Μια τέτοια γωνιά είναι ο Λέντας. Ένα μικρό, απομακρυσμένο ψαροχώρι στα νότια του νομού Ηρακλείου, φωλιασμένο κάτω από την άγρια ομορφιά των Αστερουσίων, που βρέχεται από το Λιβυκό Πέλαγος.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν καλοκαιρινό προορισμό. Είναι ένας τόπος γεμάτος μύθους, ιστορία και μια πρωτόγνωρη ενέργεια που μαγνητίζει κάθε επισκέπτη.

Στα βήματα των μύθων και της Ιστορίας

Ο Λέντας (ο αρχαίος Λεβήν) πήρε το όνομά του από τον τεράστιο βράχο που προστατεύει το λιμάνι του, ο οποίος μοιάζει με λιοντάρι που αναπαύεται. Οι μύθοι λένε πως αυτό ήταν ένα από τα λιοντάρια που έσερναν το άρμα της θεάς Ρέας. Η λαϊκή παράδοση θέλει επίσης τον βασιλιά Μίνωα να απολαμβάνει εδώ τα μπάνια του, ενώ η Πασιφάη κολυμπούσε με τις φίλες της στις διπλανές ακτές.

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Πέρα από τους μύθους, η περιοχή υπήρξε σπουδαίο λιμάνι της Γόρτυνας και φημισμένο θεραπευτικό κέντρο της αρχαιότητας, χάρη στο Ασκληπιείο του και τις ιαματικές πηγές που ανάβλυζαν στην περιοχή.Μια Κυριακή,

Δύο διαφορετικές εμπειρίες

Για όσους αναζητούν την απόλυτη αποσύνδεση από την καθημερινότητα, ο Λέντας προσφέρει δύο μοναδικές διαδρομές εξερεύνησης.

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1. Η Οδός της Χαλάρωσης - Παραλία Λούτρα

Ακολουθώντας το βατό μονοπάτι από τον οικισμό, δίπλα στο άγριο και επιβλητικό τοπίο των Αστερουσίων, φτάνει κανείς στην απομονωμένη παραλία της Λούτρας.

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Η διαδρομή (περίπου 6 χλμ. μετ' επιστροφής) είναι εύκολη και ξεκούραστη. Εκεί, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βυθιστείς στα πεντακάθαρα, ήρεμα νερά, να απολαύσεις τον ήλιο και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου μακριά από την πολύβουη καθημερινότητα.

2. Η Οδός της Περιπέτειας - Παναγία Βάθανο και Φαράγγι Τράχουλα

Για τους πιο ανήσυχους, η περιπέτεια συνεχίζεται πέρα από τη Λούτρα στην Παναγία Βήθανο: Ένας σπάνιος, σπηλαιώδης ναός σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο.

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Το πιο απόκοσμο χαρακτηριστικό του είναι το νερό που στάζει αδιάκοπα από την οροφή του σπηλαίου, προσφέροντας μια μοναδική ατμόσφαιρα κατάνυξης.

Από το σημείο αυτό, η θέα στο άγριο φαράγγι του Βουλόγκρεμου κόβει την ανάσα. Φαράγγι Τράχουλα (ή Τράφουλα): Ένα στενό, επιβλητικό πέρασμα με κάθετα τοιχώματα που προκαλούν δέος.

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Η κατάβαση απαιτεί προσοχή και σταθερά βήματα, αλλά η ανταμοιβή στο τέλος είναι ανεκτίμητη: Μια από τις πιο απομονωμένες, «κρυφές» παραλίες της Κρήτης, όπου ο πολιτισμός μοιάζει να απέχει έτη φωτός.

Η γεύση της κρητικής φιλοξενίας

Μετά την πεζοπορία και τις βουτιές, όλες οι παρέες ενώνονται ξανά εκεί που χτυπά η καρδιά του χωριού: στις παραδοσιακές ταβέρνες δίπλα στο κύμα.Εδώ, η εμπειρία ολοκληρώνεται με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, φρέσκο ψάρι, ντόπιο κρασί και τον ήχο του νότιου πελάγους να ντύνει τις συζητήσεις. Στον Λέντα δεν πας απλώς για εκδρομή· πας για να θυμηθείς πώς είναι να απολαμβάνεις τις απλές, αληθινές στιγμές της ζωής.

Κρατήσεις: 6946297935 (vodafone) ή στο 6984537538 (cosmote)

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