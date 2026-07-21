Καιρός: Πότε έρχεται το δεύτερο κύμα ζέστης

Μετά το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για μια σύντομη αλλά αισθητή μεταβολή του καιρού, η οποία θα εκδηλωθεί κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Το φαινόμενο αναμένεται να φέρει τοπικές βροχές, ισχυρές καταιγίδες και μπόρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δίνοντας προσωρινή ανάσα από τη ζέστη.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου, η μεταβολή του καιρού ξεκινά από τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα τις πρωινές ώρες και θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι, πριν εξασθενήσουν σταδιακά. Παρότι η επιδείνωση θα είναι βραχύβια, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω πιθανοτήτων εκδήλωσης τοπικών έντονων καταιγίδων.

Ο προγνώστης επισημαίνει ότι και την Παρασκευή προβλέπεται μια ακόμα πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, με πιθανά μπουρίνια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως η πιο κρίσιμη της εβδομάδας όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών θα προσφέρει ανακούφιση από τις προηγούμενες ζεστές ημέρες, όμως το φαινόμενο δεν θα έχει διάρκεια, καθώς ο καιρός θα σταθεροποιηθεί σύντομα.

Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να επανέλθουν σε επίπεδα πιο φυσιολογικά για την εποχή, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για εξορμήσεις και παραθερισμό χωρίς την παρουσία ακραίων θερμοκρασιών.

Ωστόσο, αυτή η βελτίωση δεν θα διαρκέσει για πολύ. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας λόγω επανεμφάνισης θερμών αερίων μαζών, με τον υδράργυρο να φτάνει και πάλι έως τους 37 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, σηματοδοτώντας επιστροφή του καύσωνα προς το τέλος του μήνα.

Σε γενικές γραμμές, η μεταβολή του καιρού που έρχεται αποτελεί μια προσωρινή διέξοδο από το έντονο κύμα ζέστης, ωστόσο οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ενημερωμένοι και προσεκτικοί, ειδικά όσοι ζουν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα.

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Με αφορμή τον καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, η ιατρική κοινότητα κάνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρήσουν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, αλλά και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακραίας ζέστης.

Ειδικότερα, η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα υγρασίας, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμη και σε θερμοπληξία, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

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