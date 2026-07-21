Το λάθος που κάνουμε όλοι όταν κλείνουμε το κλιματιστικό -Οι 5 κινήσεις που παρατείνουν τη ζωή του

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Οι περισσότεροι πατάμε απλώς το κουμπί OFF όταν τελειώσουμε τη χρήση του κλιματιστικού, όμως αυτή η συνήθεια μπορεί να ευνοήσει τη δημιουργία υγρασίας, μούχλας και δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό της μονάδας.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα απλό βήμα πριν από το οριστικό κλείσιμο μπορεί να προστατεύσει τη συσκευή, να βελτιώσει την απόδοσή της και να συμβάλει σε καλύτερη ποιότητα αέρα μέσα στο σπίτι.

Η υγρασία είναι ο μεγαλύτερος «εχθρός» του κλιματιστικού

Κάθε φορά που το κλιματιστικό λειτουργεί, στο εσωτερικό της μονάδας δημιουργείται υγρασία από τη διαδικασία ψύξης. Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί αμέσως, η υγρασία μπορεί να παραμείνει στο εσωτερικό της, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Trane, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως, η μούχλα αρχίζει να αναπτύσσεται όταν η σχετική υγρασία φτάνει ή ξεπερνά το 60%.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) συνιστά η εσωτερική υγρασία ενός χώρου να διατηρείται μεταξύ 30% και 50%, ώστε να περιορίζεται η ανάπτυξη μούχλας και να εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες άνεσης.

Τι προτείνουν οι κατασκευαστές

Οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν, πριν το κλιματιστικό μείνει εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες ή στο τέλος της ημέρας, να ενεργοποιείται για λίγα λεπτά η λειτουργία Fan (ανεμιστήρας) ή το πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, το οποίο ανάλογα με το μοντέλο μπορεί να ονομάζεται Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean.

Με αυτόν τον τρόπο στεγνώνει το εσωτερικό στοιχείο της μονάδας και απομακρύνεται μεγάλο μέρος της υγρασίας που παραμένει μετά την ψύξη.

Σε πολλά σύγχρονα κλιματιστικά η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτόματα. Ακόμη και αφού πατήσετε το κουμπί OFF, η εσωτερική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί για λίγα λεπτά ώστε να ολοκληρώσει τον κύκλο στεγνώματος. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία και όχι για ένδειξη βλάβης.

Οι 5 σωστές κινήσεις για να προστατεύσετε το κλιματιστικό

Εκτός από τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού ή ανεμιστήρα πριν από το σβήσιμο, οι ειδικοί προτείνουν να ακολουθείτε μερικές απλές συνήθειες που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της συσκευής.

Η πρώτη είναι ο τακτικός καθαρισμός ή η αντικατάσταση των φίλτρων, καθώς η σκόνη και οι ρύποι μειώνουν την απόδοση του κλιματιστικού και επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα.

Εξίσου σημαντικό είναι να ελέγχεται τακτικά η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων, ώστε να μην υπάρχουν φραγές που οδηγούν σε συσσώρευση νερού μέσα στη μονάδα.

Παράλληλα, η διατήρηση της εσωτερικής υγρασίας κάτω από το 50% συμβάλλει στον περιορισμό της ανάπτυξης μούχλας και μικροοργανισμών.

Τέλος, ένα ετήσιο σέρβις από εξειδικευμένο τεχνικό πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου βοηθά στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του κλιματιστικού.

Το μικρό βήμα που κάνει μεγάλη διαφορά

Η σωστή χρήση του κλιματιστικού δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ούτε πολύπλοκες διαδικασίες.

Αν η συσκευή διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, αφήστε το να ολοκληρώσει τον κύκλο του πριν αποσυνδεθεί πλήρως. Αν δεν διαθέτει αυτή τη λειτουργία, αφήστε το κλιματιστικό να λειτουργήσει για λίγα λεπτά μόνο στη λειτουργία ανεμιστήρα πριν το σβήσετε.

Αυτό το απλό βήμα βοηθά να στεγνώσει το εσωτερικό της μονάδας, μειώνει την υγρασία, περιορίζει τις δυσάρεστες οσμές και συμβάλλει στη διατήρηση της απόδοσης του κλιματιστικού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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