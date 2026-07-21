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ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Καμίνι η χώρα», στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

καύσωνας
clock 19:07 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έκτακτο δελτίο εξέδωσε σήμερα (21.07.2026) η ΕΜΥ για τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Τετάρτη, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ έντονος είναι ο «μίνι» καύσωνας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ώρες, με τις θερμοκρασίες να έχουν ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου και σε πολλές περιοχές έχουν αγγίξει τους 42. Τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας «βράζουν» σήμερα Τρίτη (21.07.2026), ενώ το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί αύριο στην Αττική.

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία.

Παράλληλα, αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κυρίως στην Στερεά Ελλάδα, σύμφωνα με χάρτη που δημοσίευσε η Πολιτική Προστασία.

Πορτοκαλί Προειδοποίηση

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει

  •  Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

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