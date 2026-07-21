Νέα Υόρκη: Προετοιμάζεται για νέο κύμα κακοκαιρίας και ανέμους 100 χλμ/ώρα

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Για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, η Νέα Υόρκη και η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στους πολίτες να προετοιμαστούν και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους.

Νέο κύμα καταιγίδων την Τρίτη

Η πόλη της Νέας Υόρκης προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει άλλη μία καταιγίδα την Τρίτη 21 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα η υπηρεσία υπηρεσιών της πόλης, υπό τον δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι.

Όπως συνέβη και το Σάββατο, η Νέα Υόρκη αναμένεται να πληγεί από «ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και ξαφνικές πλημμύρες».

Η πόλη ενεργοποίησε το Έκτακτο Σχέδιο για Ξαφνικές Πλημμύρες, το οποίο περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για τον καθαρισμό των φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων και άλλες προστατευτικές ενέργειες πριν ξεκινήσει η βροχή.

Για δεύτερη φορά σε διάστημα λιγότερο των επτά ημερών, η πόλη της Νέας Υόρκης και η ευρύτερη περιοχή των πολιτειών της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και του Κονέκτικατ βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πιθανώς σοβαρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες, καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους, χαλαζόπτωση, ακόμα και κάποιον μεμονωμένο ανεμοστρόβιλο.





Η Κριστίνα Φάρελ, στέλεχος της δημοτικής αρχής, προειδοποίησε: «Η βροχή θα φτάσει το πρωί της Τρίτης [τοπική ώρα[, ενώ οι πιο έντονες καταιγίδες αναμένονται κατά τις απογευματινές ώρες αιχμής. Ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις».

Οι πλημμύρες Σαββάτου και οι φόβοι για τους ανέμους

Το Σάββατο, καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ», με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ακόμη και ορισμένοι σταθμοί του μετρό.





Αρκετοί δρόμοι έγιναν αδιάβατοι, ενώ πλημμύρισαν και εστιατόρια, αναγκάζοντας τους πελάτες να ανεβούν στις καρέκλες και τους πάγκους για να μην βραχούν τα πόδια τους.





Οι αρχές ζητούν από τον πληθυσμό να προγραμματίσει εκ των προτέρων τις μετακινήσεις του.

Αν και ο κίνδυνος πλημμυρών είναι σημαντικός, οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για τις ισχυρές ριπές ανέμου. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να φτάσουν σχεδόν τα 100 χλμ/ώρα και να είναι ικανές να «σπάσουν κλαδιά από τα δέντρα».

Από την πλευρά του, ο Ζοχράν Μαμντάνι εξήγησε τη σημασία της πρόληψης, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους να προετοιμαστούν και να δείξουν αλληλεγγύη.

«Η διοίκησή μας προετοιμάζεται για τις καταιγίδες που πλησιάζουν την πόλη μας τις επόμενες ημέρες, και οι Νεοϋορκέζοι θα πρέπει επίσης να αφιερώσουν χρόνο για να προετοιμαστούν», δήλώσε.

«Προβλέψτε τις μετακινήσεις σας και ελέγξτε τους γείτονές σας, ειδικά εκείνους που ζουν σε ημιυπόγεια διαμερίσματα».

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