ΤΡΙ.21 Ιου 2026 21:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Δανάη Μπάρκα φωτογραφίζεται στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση

μαρ
clock 20:00 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα τρυφερό στιγμιότυπο δίπλα στη θάλασσα δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα από τις διακοπές της στη Μεσσηνία όπου η ίδια και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, ανταλλάσσουν ένα φιλί.

«Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία», ήταν το σχόλιό της.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Έκτοτε, η περιοχή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την καθημερινότητά τους, καθώς εκεί βρίσκεται η ξενοδοχειακή μονάδα της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου.

A post shared by Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

Διαβάστε επίσης 

Θύμα απάτης ο Αντώνης Κανάκης

Παπαμιχαήλ: Συγκινεί η επίσκεψή του στον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δανάη Μπάρκα Διακοπές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis