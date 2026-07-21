Η Δανάη Μπάρκα φωτογραφίζεται στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση

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Ένα τρυφερό στιγμιότυπο δίπλα στη θάλασσα δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα από τις διακοπές της στη Μεσσηνία όπου η ίδια και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, ανταλλάσσουν ένα φιλί.

«Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία», ήταν το σχόλιό της.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Έκτοτε, η περιοχή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την καθημερινότητά τους, καθώς εκεί βρίσκεται η ξενοδοχειακή μονάδα της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου.

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