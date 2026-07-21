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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Διπλή κινητοποίηση για πυρκαγιές σε Βορίζια και Χόνδρο Βιάννου - Υπό έλεγχο τα μέτωπα

πυροσβεστικό
clock 19:42 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύσκολη ήταν η σημερινή ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης, καθώς μετά τη φωτιά στα Βορίζια, ένα ακόμη μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Χόνδρος του Δήμου Βιάννου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετέβησαν στο σημείο και επιχείρησαν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται με επιτυχία μετά την έγκαιρη επέμβαση.

Υπό έλεγχο βρίσκεται και η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μετά την εκδήλωση της φωτιάς, το 112 απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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