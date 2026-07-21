Ηράκλειο: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δομή μεταναστών στους Αθανάτους (φωτο)

Νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν το βράδυ της Τρίτης κάτοικοι και φορείς του Ηρακλείου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους.
Η συγκέντρωση που προγραμματίστηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, έχει συγκεντρώσει πλήθος πολιτών, οι οποίοι διατυπώνουν τις ενστάσεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με τον σχεδιασμό της Πολιτείας.
Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να επανεξεταστεί η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, υποστηρίζοντας ότι η τοπική κοινωνία δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς και ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των κατοίκων και των τοπικών φορέων. Η κινητοποίηση εξελίσσεται ειρηνικά, με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου.
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