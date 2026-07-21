Ηράκλειο: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δομή μεταναστών στους Αθανάτους (φωτο)

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Νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν το βράδυ της Τρίτης κάτοικοι και φορείς του Ηρακλείου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους.

Η συγκέντρωση που προγραμματίστηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, έχει συγκεντρώσει πλήθος πολιτών, οι οποίοι διατυπώνουν τις ενστάσεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με τον σχεδιασμό της Πολιτείας.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να επανεξεταστεί η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, υποστηρίζοντας ότι η τοπική κοινωνία δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς και ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των κατοίκων και των τοπικών φορέων. Η κινητοποίηση εξελίσσεται ειρηνικά, με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου.

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