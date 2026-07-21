Η χώρα των 55.000 κατοίκων που έσκαψε 4 τούνελ κάτω από τον Αταλαντικό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με πληθυσμό μόλις 55.000 κατοίκους, οι Νήσοι Φερόε κατάφεραν να υλοποιήσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα υποδομής στον κόσμο.

Κατασκεύασαν τέσσερις υποθαλάσσιες σήραγγες κάτω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ δημιούργησαν και τον μοναδικό υποθαλάσσιο κυκλικό κόμβο στον κόσμο, σε βάθος 72 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλάζοντας ριζικά τις μετακινήσεις στο απομονωμένο αρχιπέλαγος.

Η χώρα που έβαλε τους δρόμους κάτω από τη θάλασσα

Στη μέση του Βόρειου Ατλαντικού, ανάμεσα στη Σκωτία και την Ισλανδία, βρίσκονται οι Νήσοι Φερόε, ένα αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας με λίγο περισσότερους από 55.000 κατοίκους. Για δεκαετίες, οι μετακινήσεις μεταξύ των 18 νησιών βασίζονταν κυρίως στα φέρι, γεγονός που συχνά δημιουργούσε δυσκολίες λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Αντί να συνεχίσουν να εξαρτώνται αποκλειστικά από τη θαλάσσια συγκοινωνία, οι αρχές του αρχιπελάγους επέλεξαν μια πρωτοποριακή λύση: την κατασκευή ενός δικτύου υποθαλάσσιων σηράγγων που θα συνέδεε τα μεγαλύτερα νησιά με ασφαλείς και γρήγορους δρόμους.

Σήμερα, περισσότερα από το 90% των κατοίκων των Νήσων Φερόε εξυπηρετούνται από ένα ενιαίο οδικό δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τα δρομολόγια των πλοίων.

Οι τέσσερις σήραγγες που άλλαξαν την καθημερινότητα

Η πρώτη μεγάλη υποθαλάσσια σύνδεση ολοκληρώθηκε το 2002 με το Vágatunnilin, μήκους 4,9 χιλιομέτρων, το οποίο ενώνει το νησί Vágar, όπου βρίσκεται το μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο των Φερόε, με το μεγαλύτερο νησί Streymoy και την πρωτεύουσα Τόρσχαβν.

Το 2006 ακολούθησε το Norðoyatunnilin, μήκους 6,2 χιλιομέτρων, το οποίο συνέδεσε την πόλη Klaksvík, τη δεύτερη μεγαλύτερη του αρχιπελάγους, με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

Η μεγαλύτερη όμως τεχνολογική πρόκληση ολοκληρώθηκε το 2020 με το Eysturoyartunnilin, ένα σύστημα σηράγγων συνολικού μήκους 11,2 χιλιομέτρων που έγινε παγκοσμίως γνωστό για έναν ιδιαίτερο λόγο.

Ο μοναδικός υποθαλάσσιος κυκλικός κόμβος στον κόσμο

Το Eysturoyartunnilin φιλοξενεί τον πρώτο και μοναδικό υποθαλάσσιο κυκλικό κόμβο στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται περίπου 72 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πέρα από την πρωτοποριακή μηχανική του, ο κυκλικός κόμβος αποτελεί και ένα ξεχωριστό αξιοθέατο. Ο μπλε φωτισμός δημιουργεί την αίσθηση ότι οι οδηγοί κινούνται κάτω από το νερό, ενώ στο κέντρο του δεσπόζει μια καλλιτεχνική εγκατάσταση του καλλιτέχνη Tróndur Patursson, η οποία απεικονίζει ανθρώπινες φιγούρες που κρατιούνται από τα χέρια, εμπνευσμένες από τον παραδοσιακό χορό των κατοίκων των Φερόε.

Το έργο δεν εντυπωσιάζει μόνο αισθητικά, αλλά και πρακτικά. Η διαδρομή από την Τόρσχαβν προς το Runavík μειώθηκε από περίπου 64 λεπτά σε μόλις 16, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στις καθημερινές μετακινήσεις.

Ένα έργο που κόστισε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ

Η κατασκευή των δύο μεγαλύτερων σηράγγων, του Eysturoyartunnilin και του Sandoyartunnilin, κόστισε συνολικά περίπου 346 εκατομμύρια ευρώ.

Το Sandoyartunnilin, που παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 2023, έχει μήκος 10,8 χιλιομέτρων και αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη υποθαλάσσια σήραγγα των Νήσων Φερόε. Χάρη σε αυτήν, οι κάτοικοι του νησιού Sandoy απέκτησαν για πρώτη φορά μόνιμη οδική σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα, χωρίς να εξαρτώνται από τα φέρι.

Οι σήραγγες διανοίχθηκαν μέσα στον συμπαγή βράχο με τη μέθοδο των ελεγχόμενων εκρήξεων και λειτουργούν όλο το 24ωρο, με διακοπές μόνο όταν πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης.

Τα επόμενα σχέδια των Νήσων Φερόε

Το φιλόδοξο πρόγραμμα υποδομών δεν σταματά εδώ. Οι αρχές εξετάζουν ήδη την κατασκευή μιας ακόμη υποθαλάσσιας σήραγγας που θα συνδέει το Sandoy με το νοτιότερο νησί Suðuroy.

Εάν το έργο προχωρήσει, η νέα σήραγγα θα ξεπερνά τα 23 χιλιόμετρα σε μήκος και θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες οδικές σήραγγες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας ότι οι Νήσοι Φερόε συνεχίζουν να επενδύουν σε πρωτοποριακές λύσεις που αλλάζουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουντιάλ 2026: Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο σε αριθμούς

meteo.gr - Κρήτη: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και λίγη ερημική σκόνη...

Ηράκλειο: Κινητοποίηση φοιτητών και εργαζομένων για την οδική ασφάλεια μετά το τροχαίο στο ΙΤ