Ηράκλειο: Κινητοποίηση φοιτητών και εργαζομένων για την οδική ασφάλεια μετά το τροχαίο στο ΙΤΕ

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Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας φοιτητές, ερευνητές και εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της πόλης (Λότζια), την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, απαιτώντας άμεσες λύσεις για τα χρόνια προβλήματα οδικής ασφάλειας.

Το περιστατικό που ξεχείλισε το ποτήρι

Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 16 Ιουλίου. Μια 20χρονη φοιτήτρια, η οποία εκπονούσε τη διπλωματική της εργασία στο ΙΤΕ, παρασύρθηκε από όχημα που ανατράπηκε λίγα μόλις μέτρα πριν από την είσοδο του Ιδρύματος. Η νεαρή κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της, νοσηλευόμενη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

Η κινητοποίηση μεταφέρθηκε εντός της αίθουσας που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου Δημήτρης Σπυριδάκης μέσα στον Αυγούστο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι του πεζοδρομίου από το ΙΤΕ μέχρι τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο επί του επαρχιακού δρόμου Ηρακλείου– Βουτών.

Δρόμος - καρμανιόλα

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση καταγγέλλουν ότι η οδός Νικολάου Πλαστήρα, η οποία συνδέει το Πανεπιστήμιο με το ΙΤΕ και εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, αποτελεί μόνιμη απειλή για τους πεζούς.

Τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύουν είναι:

Πλήρης απουσία πεζοδρομίων σε κρίσιμα και επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.Υπερβολική κυκλοφορία οχημάτων που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Ελλιπείς υποδομές και ανύπαρκτος φωτισμός που δυσχεραίνουν τη μετακίνηση.

«Το κακό δεν άργησε να γίνει, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά», αναφέρουν εκπρόσωποι των φοιτητών, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στο παρελθόν χωρίς να ληφθούν μέτρα.

Φοιτητές και εργαζόμενοι καλούν τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να σταματήσουν την κωλυσιεργία και να προχωρήσουν σε άμεσες, ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το διεκδικητικό τους πλαίσιο περιλαμβάνει:

Κατασκευή ασφαλούς πεζοδρομίου από τη στάση των αστικών λεωφορείων έως την κεντρική είσοδο του ΙΤΕ.

Συνολική βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων της περιοχής.

Υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων υποδομής που θα εγγυώνται την ασφαλή πρόσβαση μεταξύ των δύο ιδρυμάτων και του ΠΑΓΝΗ.

Η πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε γραφειοκρατικές ζυγαριές.

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