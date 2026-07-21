ΟΦΗ: ''Πέταξε'' για την Ολλανδία - Το Σάββατο το πρώτο φιλικό (φωτο)

Ο ΟΦΗ αναχώρησε το πρωϊ της Τρίτης για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της σεζόν 2026/27, που βρίσκει τους Κρητικούς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η κρητική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει και τέσσερα φιλικά παιχνίδια.

Ο Χρήστος Κόντης πήρε μαζί του 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένων των νέων μεταγραφών (Σιέλης, Μπουχαλάκης), αλλά και αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών, όπως ο Λαγουδάκης, ο Κοντεκάς, ο Σιτμαλίδης και ο Αντωνακάκης. Αντίθετα έμειναν εκτός οι Ράκονιατς και Βούκοτιτς, οι οποίοι έμειναν ελεύθεροι από την Κρητική ομάδα.

Στην Ολλανδία αναμένεται να ενσωματωθούν και κάποα από τα επόμενα μεταγραφικά αποκτήματα του ΟΦΗ.

Η αποστολή του ΟΦΗ:Δείτε Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Αντωνακάκης.

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Το πρόγραμμα των φιλικών του ΟΦΗ:



Σάββατο 25 Ιουλίου (17:00 ώρα Ελλάδας): Go Ahead Eagles – ΟΦΗ, στο Stadion De Adelaarshorst. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.



Τετάρτη 29 Ιουλίου (20:00 ώρα Ελλάδας): NAC Breda – ΟΦΗ, στο «vv Victoria Oudenbosch». Ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.



Σάββατο 1 Αυγούστου (15:30 ώρα Ελλάδας): Willem II – ΟΦΗ, στο Tilburg Stadion Koning Willem II. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote TV.



Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας): Al Shamal SC – ΟΦΗ, στο Roosendaal. Η αναμέτρηση θα είναι διαθέσιμη On Demand μέσω του καναλιού της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση:

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