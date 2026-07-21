Θερμικές κάμερες κατέγραψαν 60°C στην άσφαλτο και 75°C σε ταράτσες στην Αττική

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Με τον καύσωνα να συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί για τρίτη διαδοχική ημέρα και να περιμένουμε τη λύτρωση της Πέμπτης, όταν και αναμένεται μια ανάσα δροσιάς, η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη αυτές τις μέρες.

Αυτό αποτυπώνεται και στις ακραίες θερμοκρασίες που κατέγραψαν θερμικές κάμερες στην Αττική.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 13.00, για παράδειγμα, η θερμική κάμερα που βρίσκεται στον Κηφισό «έγραψε» 60 βαθμούς θερμοκρασία στην άσφαλτο, ενώ γύρω από το Άλσος Βεΐκου οι ταράτσες των κτηρίων εμφανίζονταν με λευκό χρώμα, κάτι που σημαίνει ότι είχαν αναπτυχθεί θερμοκρασίες άνω των 75 βαθμών Κελσίου.

Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Ρίζα Κορινθίας, τη Μακρακώμη Φθιώτιδας και την Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Σε 24 μετεωρολογικούς σταθμούς οι μέγιστες τιμές ήταν πάνω από 40 βαθμούς, ενώ σε 159 σταθμούς ήταν πάνω από 37 βαθμούς.

Και μετά από όλα αυτά, γίνεται εύκολα αντιληπτό το πόσο δύσκολη κατάσταση βίωσαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν από ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες και για αρκετές ημέρες.

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