Ηράκλειο: Έντονη αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο με φόντο τον ιδιώτη στην καθαριότητα

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με φόντο το επίμαχο θέμα της καθαριότητας το οποίο εξακολουθεί να διχάζει και να ανατροφοδοτεί πολιτικές συγκρούσεις.

Το θέμα τέθηκε προς συζήτηση με αφορμή ερώτηση την οποία κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης, ο οποίος ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα σε σχέση με την εφαρμογή της σύμβασης καθαριότητας με τον ιδιώτη και σε σχέση με την επιχειρησιακή του ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Αντίστοιχα ερωτήματα έθεσε και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος κατήγγειλε ότι υπάρχουν αποκλίσεις σε οχήματα ελλείψεις σε μηχανήματα και σε εξοπλισμό γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά σε σχέση με την τήρηση των όρων της σύμβασης.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι τόσο η αποκομιδή στο κέντρο όσο και στα ογκώδη γίνεται με τη συνδρομή της υπηρεσίας ενώ είναι στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και σημείωσαν ότι δεν μπορεί να καταβληθεί πληρωμή του εργολάβου για υπηρεσίες και εξοπλισμό που δεν διαθέτει, ενώ παράλληλα έθεσαν ζήτημα σε σχέση με τις ρήτρες και τις κυρώσεις που η σύμβαση προβλέπει.

Σε αυτό το θέμα εστίασε και ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Βαρδαβάς ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να συμβιβαστούμε με τη μετριότητα σε σχέση με το επίπεδο της καθαριότητας που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει υποσχεθεί η δημοτική Αρχή.

Αντίστοιχα ο κ. Δημήτρης Δουλουφάκης τόνισε ότι η εμπλοκή του ιδιώτη έπεσε σαν ώριμο φρούτο μετά την διαχρονική υποστελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας που αποτέλεσε πολιτική επιλογή.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης τόνισε ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο εξελίσσεται με βάση τους προβλεπόμενους χρόνους που ο νόμος ορίζει. Πρόσθεσε ότι υπήρχαν ζητήματα με την ταξινόμηση των οχημάτων του τα οποία αντιμετωπίστηκαν, αλλά όπως περιέγραψε σε κάποιες περιπτώσεις όπως στην ανακύκλωση, τα οχήματα του αναδόχου είναι περισσότερα από όσα η σύμβαση ορίζει και τόνιζε ότι γίνεται αυστηρός έλεγχος των δικαιολογητικών. Όπως είπε κάθε σύμβαση στην εφαρμογή της πάντα έχει προβλήματα τα οποία λύνονται και σημείωσε ότι θέλει ακόμα χρόνο για να μπορέσει να καθαριστεί η πόλη.

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