Τροχαίο στο ΙΤΕ: Επισπεύδονται τα έργα οδικής ασφάλειας - Συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της η 20χρονη

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Ηρακλείου μαζί με ερευνητές και εργαζομένους πραγματοποίησαν μαζική κινητοποίηση χθες (20.07) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λότζια, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την οδική ασφάλεια στον δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά από το σοβαρό τροχαίο με τον τραυματισμό μιας 20χρονης φοιτήτριας, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια ώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στην περιοχή όπως κατασκευή πεζοδρομίων, τοποθέτηση φαναριών ή μειωτών ταχύτητας για να αποτραπούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους:

Χθες, Δευτέρα 20/7, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι μαζί με δεκάδες συλλόγους και φορείς, όπως ο σύλλογος καθηγητών ΠΚ, σύλλογος εργαζομένων στο ΙΤΕ, ο σύλλογος ερευνητών, ο σύλλογος SOS τροχαία εγκλήματα, κινητοποιηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκφράσαμε την αγανάκτησή μας για τον δρόμο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που παρότι εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες φοιτητές και εργαζόμενους του πανεπιστημίου, δεν πληρεί ούτε στο ελάχιστο τα απαραίτητα κριτήρια για την ασφαλή μετακίνηση πεζών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό συμφοιτήτριάς μας από το CSD σε τροχαίο ατύχημα, η οποία νοσηλεύεται αυτή την στιγμή στην ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.

Στη μαζική κινητοποίηση, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι πραγματοποιήσαν παρεμβάσεις και έθεσαν τα αιτήματά τους! Από μεριάς του δημοτικού συμβουλίου ακούστηκαν δικαιολογίες για το λόγο που είχε αμεληθεί τόσο καιρό το ζήτημα παρά τα αιτήματα των συλλογικών φορέων, ωστόσο καταφέραμε να πάρουμε την δέσμευση ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα υπάρχει πεζοδρόμιο και υπερυψωμένη διάβαση σε αυτό το σημείο, ενώ σήμερα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για κάθετη και οριζόντια σήμανση!

Διαχρονικά σύλλογοι φοιτητών και καθηγητών αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν τροχαία και επικίνδυνα περιστατικά με πεζούς. Ενδεικτικό είναι ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο σε όλη την διαδρομή από το πανεπιστήμιο στο ΙΤΕ ενώ τα αμάξια αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Επιπλέον στο σημείο αυτό αναμένεται να φτιαχτούν και οι εστίες που θα στεγάσουν δεκάδες φοιτητές με αποτέλεσμα να τίθεται καθημερινά η ασφάλειά μας σε κίνδυνο.

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Η διαχρονική υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και η αδιαφορία από μεριάς του Δήμου και της Περιφέρειας για την μέριμνα των φοιτητών, έχει επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα: να μην υπάρχουν εστίες στο Ηράκλειο, γιατί κάηκαν πριν 8 χρόνια, φοιτητές να πληρώνουμε 2 ευρώ την μέρα στα λεωφορεία μόνο για να ανέβουμε στην σχολή, ασανσέρ να καταρρέουν, να πέφτουν τα ταβάνια μετά από βροχές, φοιτητές να πέφτουν από τα παράθυρα γιατί δεν χωράνε στις αίθουσες.

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Όμως απέναντι σε όλα αυτά, οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένες, καθώς επιλέγει να χρηματοδοτήσει την τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ασφαλείας για να επιτηρούν τους φοιτητές και να μετατρέψει τα πανεπιστήμια μας σε φυλακές. Παράλληλα, προχωράει στην διαγραφή χιλιάδων φοιτητών την ίδια ώρα που ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια για να πλουτίζουν οι φίλοι της. Δημιουργεί στημένα σκηνικά έντασης και τολμάει να κάνει λόγο για ασφάλεια και τάξη και να εντείνει την καταστολή απέναντι σε φοιτητές και καθηγητές, την ίδια ώρα που οι ζωές μας κινδυνεύουν. Έχει φανεί άλλωστε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, μετά το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών, πως η κυβέρνηση αδιαφορεί για τις ασφαλείς μεταφορές.

Η μαζική κινητοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε αυτήν την κατάσταση! Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να μπορούμε να ζούμε και να σπουδάζουμε με ασφάλεια!

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