Η εταιρία που πληρώνει τους υπαλλήλους της για να κάνουν παιδιά!

Η CEO στην οποία αναφέρεστε είναι η Molly Moon Neitzel, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της αλυσίδας καταστημάτων παγωτού Molly Moon's Homemade Ice Cream με έδρα το Σιάτλ των ΗΠΑ

Η εταιρεία παρέχει έως και 1.000 δολάρια τον μήνα (έως 12.000 δολάρια τον χρόνο) ως επιδότηση για τη φροντίδα κάθε παιδιού των εργαζομένων. Το πλήρες ποσό δίνεται για παιδιά προσχολικής ηλικίας (μέχρι να πάνε στο προνήπιο/νηπιαγωγείο). Μετά από αυτή την ηλικία και μέχρι τα 12 έτη, η εταιρεία προσφέρει 4.200 δολάρια ετησίως για φύλαξη μετά το σχολείο και καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.

Το πρόγραμμα λειτουργεί απολογιστικά. Οι εργαζόμενοι προσκομίζουν τις αποδείξεις από οποιονδήποτε βρεφονηπιακό σταθμό, νταντά ή babysitter επιθυμούν και λαμβάνουν την αποζημίωση.

Τα αποτελέσματα για την επιχείρηση

Αν και το κόστος της παροχής τριπλασιάστηκε μέσα σε τρία χρόνια, η CEO και ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας ανέλυσαν τα δεδομένα σε συνεργασία με τον οργανισμό Moms First και διαπίστωσαν ότι η επένδυση αποδίδει πλήρως (θετικό ROI) λόγω των εξής παραγόντων:

Διατήρηση προσωπικού: Οι εργαζόμενοι παραμένουν στην εταιρεία, μειώνοντας τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης νέου προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι παραμένουν στην εταιρεία, μειώνοντας τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης νέου προσωπικού. Επαγγελματική εξέλιξη : Δίνει κίνητρο στους υπαλλήλους (κυρίως μητέρες) να εργαστούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις.

: Δίνει κίνητρο στους υπαλλήλους (κυρίως μητέρες) να εργαστούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις. Εταιρική κουλτούρα: Ακόμη και οι εργαζόμενοι που δεν έχουν παιδιά δήλωσαν ότι εκτιμούν βαθύτατα αυτή την πολιτική, καθώς ενισχύει την πίστη τους προς τις αξίες της εταιρείας

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