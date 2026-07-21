Άγιος Νικόλαος: Δύο νέες δωρεάν αστικές γραμμές από τις 23 Ιουλίου

Με δύο νέες δωρεάν αστικές γραμμές ενισχύεται από την Πέμπτη 23 Ιουλίου η ενδοδημοτική συγκοινωνία στον 'Αγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του δήμου για τη βελτίωση των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών.

Η Κόκκινη και η Πράσινη Γραμμή αντικαθιστούν την υφιστάμενη Κίτρινη Γραμμή, διευρύνοντας το δίκτυο εξυπηρέτησης και καλύπτοντας περισσότερες περιοχές της πόλης. Στις νέες διαδρομές εντάσσεται και η παραλιακή οδός της Ακτής Στ. Κουνδούρου, ενώ εξυπηρετούνται βασικοί προορισμοί, όπως το ΚΤΕΛ, το Νοσοκομείο, το Λιμάνι, η Λίμνη και άλλες κεντρικές στάσεις.

Η υπηρεσία παραμένει δωρεάν για όλους και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, μεταξύ 07:00 και 22:00, πραγματοποιώντας συνολικά 29 δρομολόγια ημερησίως.

Παράλληλα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας agncitybus.gr, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη θέση των λεωφορείων, τον χρόνο άφιξης σε κάθε στάση μέσω QR code και να προγραμματίζουν ευκολότερα τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, η αναβάθμιση της δωρεάν αστικής συγκοινωνίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, στη μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινής μετακίνησης στην πόλη.

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