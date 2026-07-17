Κρήτη: 37χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, στην αυλή του σπιτιού...

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Τραγωδία το βράδυ της Πέμπτης (16/7) σε χωριό του Αγίου Νικολάου, με έναν 37χρονο άνδρα από την Αλβανία να βάζει τέλος στη ζωή του.

Το άψυχο σώμα του βρήκαν συγχωριανοί του, κρεμασμένο από μεταλλική κατασκευή με αυτοσχέδιο βρόγχο.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους ο 37χρονος αφαίρεσε την ίδια του τη ζωή...

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