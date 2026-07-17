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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Φωτιά σε τουριστικό κατάστημα τα ξημερώματα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυροσβεστικό
clock 07:46 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.07)  σε κατάστημα με τουριστικά είδη στο Μπαλί του Δήμου Μυλοποτάμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 5:00 το πρωί, με 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος περιόρισαν γρήγορα τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκταση σε διπλανά κτίρια.

Σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές, καθώς η επιχείρηση ήταν κλειστή και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

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