Τι θα φάμε σήμερα; Δροσερή μακαρονοσαλάτα με τόνο & λαχανικά

Υλικά (2 μερίδες)



2 κούπες βρασμένα ζυμαρικά (Ζέας ή από δίκοκκο σιτάρι)



1 κούπα ντοματίνια και φρέσκα αγγουράκια, ψιλοκομμένα



2–3 κ.σ. αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα



1 κονσέρβα τόνο σε νερό







Για τη σως



2 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά



1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά



1 κ.γ. μέλι



αλάτι και πιπέρι







Εκτέλεση



Βήμα 1: Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο.



Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα ντοματίνια, το φρέσκο αγγούρι, τα αγγουράκια τουρσί, τον τόνο και, τέλος, τα ζυμαρικά, τα οποία έχουν πλέον έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.



Βήμα 3: Παράλληλα, σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε τα υλικά της σάλτσας.



Βήμα 4: Προσθέτουμε τη σάλτσα στο μπολ με τα ζυμαρικά, τα λαχανικά και τον τόνο και ανακατεύουμε απαλά, μέχρι να ενωθούν τα υλικά.



Βήμα 5: Βάζουμε τη μακαρονοσαλάτα στο ψυγείο για να κρυώσει και στη συνέχεια σερβίρουμε. Η σαλάτα διατηρείται στο ψυγείο για δύο ημέρες.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 428 kcal



Υδατάνθρακες: 32,1 γρ.



Πρωτεΐνη: 25,6 γρ.



Λιπαρά: 8,4 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 1,4 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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