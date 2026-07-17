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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Δροσερή μακαρονοσαλάτα με τόνο & λαχανικά

καναρονοσαλάτα, λαχανικά
clock 06:20 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (2 μερίδες)

2 κούπες βρασμένα ζυμαρικά (Ζέας ή από δίκοκκο σιτάρι)

1 κούπα ντοματίνια και φρέσκα αγγουράκια, ψιλοκομμένα

2–3 κ.σ. αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα

1 κονσέρβα τόνο σε νερό



Για τη σως

2 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά

1 κ.γ. μέλι

αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση

Βήμα 1: Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο.

Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα ντοματίνια, το φρέσκο αγγούρι, τα αγγουράκια τουρσί, τον τόνο και, τέλος, τα ζυμαρικά, τα οποία έχουν πλέον έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Βήμα 3: Παράλληλα, σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε τα υλικά της σάλτσας.

Βήμα 4: Προσθέτουμε τη σάλτσα στο μπολ με τα ζυμαρικά, τα λαχανικά και τον τόνο και ανακατεύουμε απαλά, μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Βήμα 5: Βάζουμε τη μακαρονοσαλάτα στο ψυγείο για να κρυώσει και στη συνέχεια σερβίρουμε. Η σαλάτα διατηρείται στο ψυγείο για δύο ημέρες.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 428 kcal

Υδατάνθρακες: 32,1 γρ.

Πρωτεΐνη: 25,6 γρ.

Λιπαρά: 8,4 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,4 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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