Τι θα φάμε σήμερα; Δροσερή μακαρονοσαλάτα με τόνο & λαχανικά

Υλικά (2 μερίδες)
2 κούπες βρασμένα ζυμαρικά (Ζέας ή από δίκοκκο σιτάρι)
1 κούπα ντοματίνια και φρέσκα αγγουράκια, ψιλοκομμένα
2–3 κ.σ. αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα
1 κονσέρβα τόνο σε νερό
Για τη σως
2 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά
1 κ.γ. μέλι
αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο.
Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα ντοματίνια, το φρέσκο αγγούρι, τα αγγουράκια τουρσί, τον τόνο και, τέλος, τα ζυμαρικά, τα οποία έχουν πλέον έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.
Βήμα 3: Παράλληλα, σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε τα υλικά της σάλτσας.
Βήμα 4: Προσθέτουμε τη σάλτσα στο μπολ με τα ζυμαρικά, τα λαχανικά και τον τόνο και ανακατεύουμε απαλά, μέχρι να ενωθούν τα υλικά.
Βήμα 5: Βάζουμε τη μακαρονοσαλάτα στο ψυγείο για να κρυώσει και στη συνέχεια σερβίρουμε. Η σαλάτα διατηρείται στο ψυγείο για δύο ημέρες.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 428 kcal
Υδατάνθρακες: 32,1 γρ.
Πρωτεΐνη: 25,6 γρ.
Λιπαρά: 8,4 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,4 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Δημοσιογράφος έδινε κανονικά το ρεπορτάζ ενώ περπατούσε πάνω της κατσαρίδα