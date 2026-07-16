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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Emoji: Πώς θα είναι τα νέα emojis!

emojis, αυτοκόλλητα
clock 16:08 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αν και αυτά τα νέα emoji δεν θα εμφανιστούν στο πληκτρολόγιό σας πριν από την άνοιξη του 2027, μια προεπισκόπηση μας δίνει μια πρώτη γεύση για αυτά που έρχονται.

Το androidauthority «ξετρύπωσε» μια ανάρτηση της Τζένιφερ Ντάνιελ (Unicode) με την τελική μορφή εννέα νέων σχεδίων που θα συμπεριληφθούν στο emoji (έκδοση 18.0).

Οι νέες προσθήκες emoji περιλαμβάνουν:

Μια πεταλούδα μονάρχη: Έχει ανοιχτά φτερά με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί, μαύρο και λευκό μοτίβο.



Μια απόχη: Μια γαλάζια απόχη για έντομα με ξύλινη καφέ λαβή.



Ένας μετεωρίτης/κομήτης: Μια φλεγόμενη διαστημική πέτρα που πέφτει προς τα κάτω, με έντονες κόκκινες και κίτρινες φλόγες.



Αντίχειρες που δείχνουν προς τα αριστερά και προς τα δεξιά

Ένα ραγισμένο emoji: Μια κίτρινη χαμογελαστή φατσούλα που μοιάζει να είναι σπασμένη ή ραγισμένη σε πολλά κομμάτια (σαν μωσαϊκό ή παζλ).



Έναν φάρο: Ένας κλασικός φάρος με κόκκινες και λευκές ρίγες, χτισμένος πάνω σε γκρίζα βράχια, ο οποίος εκπέμπει ένα κίτρινο φως προς τα δεξιά.



Ένα αγγούρι πίκλα: Ένα πράσινο, ελαφρώς κυρτό αγγούρι-πίκλα με μικρές ανάγλυφες λεπτομέρειες στην επιφάνειά του.



Μια ροζ γόμα: Μια κλασική σχολική γόμα σε ορθογώνιο σχήμα, με μερικά μικρά ροζ τρίμματα στην κάτω αριστερή της γωνία, δείχνοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί.

emojis, αυτοκόλλητα

Το update δεν θα εισαγάγει μόνο νέα σχέδια, αλλά θα επιφέρει επίσης αρκετές αλλαγές σε υπάρχοντα emoji χωρίς να τα αντικαταστήσει.

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