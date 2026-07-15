Ρουβάς: Σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε

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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Σάκη Ρουβά, όταν το παντελόνι του σκίστηκε την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή.

Παρά το σκίσιμο σε δύο σημεία του παντελονιού του, ο τραγουδιστής συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του, χωρίς να δείξει ότι ενοχλήθηκε από το περιστατικό.

Δεν είναι πρώτη φορά που σκίστηκε το παντελόνι του πάνω στη σκηνή αφού και στο παρελθόν έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό

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