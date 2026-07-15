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GOSSIP - LIFESTYLE

Ρουβάς: Σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε

ρουβάς
clock 21:00 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Σάκη Ρουβά, όταν το παντελόνι του σκίστηκε την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή.

Παρά το σκίσιμο σε δύο σημεία του παντελονιού του, ο τραγουδιστής συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του, χωρίς να δείξει ότι ενοχλήθηκε από το περιστατικό.

Δεν είναι πρώτη φορά που σκίστηκε το παντελόνι του πάνω στη σκηνή αφού και στο παρελθόν έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό

@rvslore Εγώ πάντως πιστεύω ότι γενικά δεν υπάρχει ύφασμα άξιο να μπει σε αυτό το σώμα. 😮‍💨😂 #sakisrouvas #φοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος - 𝑺.𝓡. 𝓯𝓪𝓷

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