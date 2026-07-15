Χρόνια υπερινσουλιναιμία: Πιθανή αιτία της παχυσαρκίας και των καρδιομεταβολικών διαταραχών

Η παχυσαρκία και τα καρδιομεταβολικά νοσήματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα σύγχρονα συστήματα υγείας, με ολοένα αυξανόμενο επιπολασμό παγκοσμίως.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας τους, εξακολουθούν να υφίστανται ερωτήματα σχετικά με τους μηχανισμούς που προηγούνται της εγκατάστασης της μεταβολικής δυσλειτουργίας. Μία πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Reviews Endocrinology επανεξετάζει τον ρόλο της υπερινσουλιναιμίας και προτείνει ότι τα χρόνια αυξημένα επίπεδα κυκλοφορούσας ινσουλίνης ενδέχεται να αποτελούν όχι μόνο συνέπεια αλλά και αιτιολογικό παράγοντα της παχυσαρκίας, της αντίστασης στην ινσουλίνη και των συναφών καρδιομεταβολικών διαταραχών.

Η ινσουλίνη αποτελεί τον κεντρικό αναβολικό ρυθμιστή του ενεργειακού μεταβολισμού. Η φυσιολογική μεταγευματική έκκρισή της διευκολύνει την πρόσληψη και αποθήκευση γλυκόζης, λιπιδίων και αμινοξέων στους περιφερικούς ιστούς. Ωστόσο, η ανασκόπηση τονίζει τη σημασία της διάκρισης μεταξύ της παροδικής μεταγευματικής υπερινσουλιναιμίας και της χρόνιας βασικής υπερινσουλιναιμίας, δηλαδή της επίμονης αύξησης των επιπέδων ινσουλίνης νηστείας ανεξάρτητα από την οξεία πρόσληψη τροφής.

Το κυρίαρχο παθογενετικό μοντέλο υποστηρίζει ότι η αύξηση της λιπώδους μάζας οδηγεί σε αντίσταση στην ινσουλίνη, με επακόλουθη αντιρροπιστική υπερέκκριση ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του παγκρέατος. Ωστόσο, σωρευόμενα δεδομένα από γενετικές, πειραματικές και κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η αλληλουχία αυτή ενδέχεται να μην είναι μονοκατευθυντική. Αντίθετα, η χρόνια υπερινσουλιναιμία φαίνεται να προηγείται σε ορισμένες περιπτώσεις της αύξησης του σωματικού βάρους και της εμφάνισης αντίστασης στην ινσουλίνη.

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Οι συγγραφείς συνοψίζουν ευρήματα από ζωικά μοντέλα, στα οποία η γενετική ή φαρμακολογική μείωση της έκκρισης ινσουλίνης συνοδεύεται από περιορισμό της λιπογένεσης και προστασία έναντι της παχυσαρκίας, ακόμη και υπό συνθήκες υπερθερμιδικής διατροφής. Παράλληλα, προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας συσχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο μελλοντικής αύξησης του σωματικού βάρους και ανάπτυξης μεταβολικών νοσημάτων.

Βιολογικά, η υπόθεση αυτή είναι εύλογη, δεδομένου ότι η ινσουλίνη ασκεί ισχυρές αναβολικές δράσεις στον λιπώδη ιστό. Η χρόνια αυξημένη έκθεσή του στην ορμόνη προάγει τη λιπογένεση, αναστέλλει τη λιπόλυση και ευνοεί τη διατήρηση θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Επιπλέον, αναδεικνύονται πιθανοί μηχανισμοί μέσω των οποίων η υπερινσουλιναιμία μπορεί να επηρεάζει κεντρικά τη ρύθμιση της όρεξης, της ενεργειακής δαπάνης και της μεταβολικής ευελιξίας των ιστών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση σχετικά με τους παράγοντες που ενδέχεται να πυροδοτούν την υπερινσουλιναιμία πριν ακόμη εμφανιστεί παχυσαρκία ή υπεργλυκαιμία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γενετικές παραλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία των β-κυττάρων, επιγενετικοί μηχανισμοί, ενδομήτριες επιδράσεις, διατροφικοί παράγοντες, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν με τον μεταβολικό φαινότυπο του ατόμου.

Παρά τη βαρύτητα των ευρημάτων, η διαθέσιμη τεκμηρίωση δεν επιτρέπει ακόμη την οριστική απόδειξη αιτιότητας. Η παχυσαρκία παραμένει μια σύνθετη, πολυπαραγοντική και ετερογενής νόσος, στην οποία συμμετέχουν γενετικοί, νευροενδοκρινικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί προσδιοριστές. Επομένως, η υπερινσουλιναιμία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί μοναδικός αιτιολογικός παράγοντας, αλλά πιθανώς ένας κρίσιμος βιολογικός μηχανισμός που αλληλεπιδρά με πολλαπλά παθοφυσιολογικά μονοπάτια.

Η αναγνώριση της υπερινσουλιναιμίας ως δυνητικού θεραπευτικού στόχου θα μπορούσε να έχει σημαντικές κλινικές προεκτάσεις. Παρεμβάσεις που μειώνουν τη χρόνια έκθεση στην ινσουλίνη, μέσω τροποποιήσεων του τρόπου ζωής ή φαρμακολογικών προσεγγίσεων, ενδέχεται να συμβάλλουν στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των καρδιομεταβολικών επιπλοκών της. Ωστόσο, απαιτούνται καλά σχεδιασμένες μακροχρόνιες κλινικές μελέτες για την επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης και τον καθορισμό της κλινικής της σημασίας.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση αναδεικνύει την ανάγκη επαναξιολόγησης καθιερωμένων αντιλήψεων σχετικά με τη χρονική αλληλουχία των μεταβολικών διαταραχών και υπογραμμίζει τη σημασία της βαθύτερης κατανόησης της βιολογίας της ινσουλίνης στην παθογένεια της παχυσαρκίας και των καρδιομεταβολικών νοσημάτων.

Πηγή: nautemporiki.gr

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