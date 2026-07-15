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GOSSIP - LIFESTYLE

Παπουτσάκη: "Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες, νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι γοητευτικό"

παπουτσακη
clock 16:00 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε στην εκπομπή Rainbow Mermaids για το φλερτ που δέχται από γυναίκες, παραδεχόμενη ότι αν και κάποιες φορές νιώθει άβολα, το βρίσκει γοητευτικό.

«Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες με ωραίο τρόπο. Είναι πολύ γοητευτικό. Νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι πολύ γλυκό», είπε η ηθοποιός

Τι είπε για την προσωπική της ζωή; 

«Δεν θέλω να ερωτευτώ σύντομα, αν και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς ερωτεύομαι. Έχω κάνει πολλά λάθη σε αυτόν τον τομέα, στις επιλογές μου. Έχω και ανεκπλήρωτους έρωτες. Τέσσερις φορές έχω ερωτευτεί στη ζωή μου και κατέληξε σε σχέση».

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