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GOSSIP - LIFESTYLE

Γεωργούλης: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια, σήμερα με τη γυναίκα αυτή είμαστε φίλοι»

γ
clock 14:00 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και αναφέρθηκε σε μια ερωτική απογοήτευση που βίωσε στο παρελθόν. Όπως είπε ο ίδιος πίστευε ότι δε θα καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει, αλλά όταν τελικά το έκανε, ένιωσε να βγαίνει σοφότερος από αυτή την ιστορία. 

«Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια. Μεγάλο σχολείο. Ήταν κάτι που μου φαινόταν ότι δε θα τελειώσει ποτέ, ότι θα πρέπει να ζήσω έτσι τα επόμενα χρόνια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα τρία χρόνια, αλλά βγαίνοντας από αυτό ένιωσα σαν να είμαι σοφότερος. Με αυτή τη γυναίκα έχουμε επαφή σήμερα, ξέρει ότι είναι αυτή που μου το προκάλεσε αυτό. 

Δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι’ αυτό. Συζητάμε γενικότερα. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη Γη. Μου αρέσει πάρα πολύ που είμαστε φίλοι…Έχω ζήσει και καλύτερο έρωτα μετά από αυτόν» είπε ο Αλέξης Γεωργούλης.

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