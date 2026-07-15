Ματαράγκας: «Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω»

Ο ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας υπέστη έμφραγμα και ο ίδιος μίλησε στη Σάσα Σταμάτη και τα parapolitika για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως είπε ο Γιώργος Ματαράγκας τον ενόχλησαν όσα γράφτηκαν για εκείνον.

«Είχα κουραστεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Ανέβασα τον χειμώνα περίπου πέντε θεατρικά έργα, ταυτόχρονα δίδασκα υποκριτική στα ΙΕΚ και τις προηγούμενες ημέρες ένιωσα αφυδάτωση και πόνο στο στήθος. Πήγα στο νοσοκομείο, με είδαν και μου είπαν: “Ευτυχώς, δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά”. Ήταν ένα ελαφρύ έμφραγμα. Έχω κάτσει κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο για να ξεκουραστώ. Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω, ότι «τον χάνουμε από ώρα σε ώρα». Γράφανε του κεφαλιού τους και τώρα, που περνούν οι ημέρες, λένε οι δήμοι: «Πώς θα τον πάρουμε για παράσταση, αφού πεθαίνει;» τόνισε ο Γιώργος Ματαράγκας.

«Μου έκαναν ζημιά στη δουλειά μου και με στενοχώρησαν όσο δεν φαντάζεσαιΔηλαδή, αν κάποιος το καλοκαίρι παίξει τον δικό μου ρόλο και τον παίξει καταπληκτικά και δεν είμαι εγώ, είναι όμως όλος ο θίασος, πού είναι το κακό, από τη στιγμή που είναι καταπληκτική η παράσταση; Το μόνο που ζητώ είναι να μη με θίξουν επαγγελματικά. Εκεί θα είμαι αμείλικτος. Η ζημιά έγινε. Δεν κλείνουν παραστάσεις, γιατί εγώ δεν θα παίξω. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου».

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