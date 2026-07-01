Η Μάρα Ζαχαρέα φωτογραφίζεται με μαγιό

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Μετά από μια ακόμη απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Μάρα Ζαχαρέα ταξίδεψε στην Πάρο που εδώ και χρόνια αποτελεί το προσωπικό της καταφύγιο.

Η δημοσιογράφος έκανε την πρώτη της βουτιά για το φετινό καλοκαίρι και θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους και την βλέπουμε να ποζάρει με το μαγιό της.

«Πρώτο μπάνιο στο νησί! Καλό, ξέγνοιαστο και ήρεμο καλοκαίρι» έγραψε στους followers της.

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