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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μάρα Ζαχαρέα φωτογραφίζεται με μαγιό

ζαχαρέα
clock 20:00 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά από μια ακόμη απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Μάρα Ζαχαρέα ταξίδεψε στην Πάρο που εδώ και χρόνια αποτελεί το προσωπικό της καταφύγιο.

Η δημοσιογράφος έκανε την πρώτη της βουτιά για το φετινό καλοκαίρι και θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους και την βλέπουμε να ποζάρει με το μαγιό της.

«Πρώτο μπάνιο στο νησί! Καλό, ξέγνοιαστο και ήρεμο καλοκαίρι» έγραψε στους followers της.

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

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Μάρα Ζαχαρέα Παρος
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