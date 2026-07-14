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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαζωνάκης: «Ενοχλήθηκα με τον Αντώνη Ρέμο, από πού κι ως πού να το πει αυτό για μένα;»

μαζωνακκης
clock 17:00 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Τετ α τετ  και απάντησε και για τις δηλώσεις που είχε κάνει για τον ίδιο ο Αντώνης Ρέμος.

«Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι πολλοί κράτησαν μια στάση ουδέτερη, ότι… δεν ξέρω αν το έκανε! Δεν ήξεραν τι συνέβαινε στην οικογένεια, αλλά είχαν άποψη», είπε αρχικά.

Τι είπε για τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου «Επίσης με ενόχλησαν πρόσωπα τα οποία είχα βοηθήσει εγώ. Ενοχλήθηκα με αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι. Από πού κι ως πού; Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του. Δεν γίνεται εγώ να καπνίζω 10 πακέτα τη μέρα και να σου λέω εσένα να κόψεις το τσιγάρο».

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