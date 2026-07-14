Ηράκλειο: Φωτιά στην Κνωσό μια "ανάσα" από τον αρχαιολογικό χώρο – Ζητήθηκε ελικόπτερο

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το μεσημέρι η Πυροσβεστική στο Ηράκλειο , καθώς μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επικίνδυνη εγγύτητα με τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Στο σημείο της φωτιάς (μεταξύ Κνωσού και Σπηλίων) έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ωστόσο οι πρώτες μαρτυρίες και πληροφορίες από το πεδίο στρέφουν τις υποψίες στην πτώση καλωδίου του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Η σπίθα που δημιουργήθηκε φέρεται να βρήκε πρόσφορο έδαφος στην παρακείμενη ξηρή βλάστηση, με τις φλόγες να παίρνουν γρήγορα διαστάσεις.

Η αντίδραση της Πυροσβεστικής ήταν ακαριαία. Αυτή την ώρα επιχειρεί στο σημείο δύναμη με οχήματα και άνδρες. Λόγω του εξαιρετικά υψηλού ρίσκου και της ανάγκης να προστατευτεί το Μινωικό Ανάκτορο, οι έχει υποβληθεί σύμφωνα με πληροφορίες αίτημα για τη συνδρομή εναέριων μέσων, ζητώντας την άμεση διάθεση ελικοπτέρου για στοχευμένες ρίψεις νερού.

* Φωτογραφία αρχείου

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