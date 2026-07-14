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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκρό ζευγάρι στο Πειραιά: Από αναθυμιάσεις ο θάνατός τους -Είχαν αναμμένη μηχανή για το aircondition

Πειραιάς
clock 13:09 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα στοιχεία που συγκλονίζουν έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο των δύο νέων ηλικίας 28 και 24 ετών, αντίστοιχα στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό τους.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός τους, προήλθε από τις αναθυμιάσεις από το air condition.

Είχαν αναμμένη τη μηχανή για να δουλεύει το air condition κι επειδή το γκαράζ ήταν κλειστό -κι ως εκ τούτου έβγαινε το καυσαέριο μέσα σε κλειστό χώρο- οι αναθυμιάσεις πέρασαν στην καμπίνα του οχήματος με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους και να βρουν ασφυκτικό θάνατο.

Οι σοροί τους διακομίσθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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