Χρυσοχοΐδης για Marfin: «Το υλικό υπήρχε αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε»

Λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα της ΕΛΑΣ που οδήγησε σε τρεις συλλήψεις, 16 χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό της Marfin, έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ .

Ερωτηθείς «γιατί τώρα, 16 χρόνια μετά;», ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε: «Γιατί τώρα μπόρεσε η Αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυφύλακες, να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία, κατά τη γνώμη τους, συγκροτούν μια κατηγορία. Ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε, μετά από κάποια λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν».

Αναφερόμενος στο υλικό της έρευνας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε: «Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, ο οποίος έπρεπε να αξιοποιηθεί και ταυτόχρονα να αξιολογηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που χρησιμοποιούν οι αστυνομικές Αρχές».

Όπως προσέθεσε, «υπεύθυνοι αξιωματικοί, έχουν βάλει την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως, στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο εύρος της δικογραφίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ισχυρού αποδεικτικού υλικού: «Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρό. Άρα, λοιπόν, για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κριθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια - και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής τώρα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι».

Παράλληλα, περιέγραψε τη διαδρομή της αστυνομικής έρευνας και τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών: «Η ΕΛΑΣ εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση. Από το 2019 στο 2022, που μπήκε στο αρχείο, αλλά μετά το 2024, που ξανάνοιξε, η έρευνα πέρασε στο Ανθρωποκτονιών, με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής, όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ, το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Και επίσης, όλο αυτό το υλικό περιήλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πολύ ικανών ερευνητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία, όλα τα νόμιμα εργαλεία, που υπάρχουν».

«Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλέγουν τα πληρέστερα στοιχεία προς την ανάκριση, προς τη Δικαιοσύνη, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές», επισήμανε.

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Το ίδιο, επίσης, στο πλαίσιο του Συντάγματος, και οι ανακριτές και οι εισαγγελείς. Ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά. Και ο καθένας έχει τους δικούς του ισχυρισμούς. Αυτή είναι η Δημοκρατία».

Και προσέθεσε: «Το κράτος δικαίου λειτουργεί σωστά, με εγγυήσεις και ο καθένας πραγματικά μπορεί να είναι βέβαιος ότι δεν θα αδικηθεί».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην υπόθεση των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε: «Οι δράστες είναι αμετανόητοι δολοφόνοι. Τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ακλόνητα. Έχει συνταχθεί μια δικογραφία, η οποία είναι ακλόνητη, είναι πλήρης και περιγράφει με πολύ δυνατό τρόπο πώς έδρασαν όλοι αυτοί. Είναι επαγγελματίες».

Και συνέχισε λέγοντας: «Άδειασαν όλες οι καταλήψεις στο Πανεπιστήμιο. Που πλέον κλείνει στις 10 το βράδυ τις πύλες του. Τελείωσαν τα πάρτι. Τελείωσε το πάρτι δεκαετιών. Και τώρα έπρεπε κάποιοι, οι οποίοι εξ επαγγέλματος θεωρούν ότι υπερασπίζονται κάποια πράγματα που υπάρχουν στο μυαλό τους και διαπραγματεύονται ανθρώπινες ζωές, να συνεχίσουν».

Τέλος, προανήγγειλε νέες εξελίξεις στην υπόθεση, σημειώνοντας: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, γιατί φαίνεται να εμπλέκονται κι άλλοι. Επίσης, θα συλληφθούν και αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στα άλλα δύο σπίτια των πολιτικών στελεχών, την ίδια βραδιά, που είναι άλλοι και διαφορετικοί».

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