Φοίβος Παπαδάκης: "Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση"

Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη, Φοίβος, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση έξι μήνες μετά τον θάνατό του. Συγκεκριιμένα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία βρισκόταν στην αγκαλιά του πατέρα του, μαζί με τον αδερφό του, από το 1999.

«1999… Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

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