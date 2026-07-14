Λαγογιάννης: Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο γνωστός μουσικός

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον μουσικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών, ύστερα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Γιώργος Λαγογιάννης υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους κιμπορντίστες και τραγουδιστές της γενιάς του, με πολυετή παρουσία στην ελληνική rock και blues σκηνή. Το όνομά του συνδέθηκε με σημαντικά συγκροτήματα, όπως οι Blues Cargo, The Bet και WHY NOT, ενώ ξεχώρισε και ως μέλος των The Peppers Beatles Tribute Band, του σχήματος που κράτησε ζωντανή τη μουσική παρακαταθήκη των Beatles στην Ελλάδα.

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά… Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου “αυτί”, το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα.

Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου.

Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Λαγογιάννης;

Γεννημένος στην Αθήνα το 1977, ξεκίνησε από μικρή ηλικία τις σπουδές του στο κλασικό πιάνο και στα ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Αττικής, ενώ στη συνέχεια διεύρυνε τις μουσικές του γνώσεις στα πλήκτρα και τη σύγχρονη μουσική. Η πορεία του τον έφερε δίπλα σε καταξιωμένους Έλληνες και ξένους μουσικούς, συμμετέχοντας σε συναυλίες και περιοδείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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