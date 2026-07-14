Μαινόμενος βίσονας εκσφενδόνισε ηλικιωμένο τουρίστα ψηλά στον αέρα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια συνηθισμένη απογευματινή βόλτα στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν των ΗΠΑ μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν ηλικιωμένο τουρίστα, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από έναν εξοργισμένο αρσενικό βίσονα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επαγγελματία φωτογράφο, αναδεικνύοντας πόσο απρόβλεπτα και επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα άγρια ζώα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής.







Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κάμπινγκ Bridge Bay, νότια του Fishing Bridge.







Ο Μάικ ΜακΛάουντ, επαγγελματίας φωτογράφος από το Μπόουζμαν της Μοντάνα, βρισκόταν στο σημείο και κατέγραψε την επίθεση, περιγράφοντας το ζώο ως «εξοργισμένο, αναστατωμένο και έτοιμο να επιτεθεί στα πάντα».

Ο ΜακΛάουντ εξήγησε ότι ο ηλικιωμένος άνδρας περπατούσε μαζί με τον εγγονό του, όταν ο βίσονας τους έβαλε στο στόχαστρο χωρίς προφανή λόγο.

«Απλώς προσπαθούσα να τραβήξω μερικά δραματικά πλάνα από αυτόν τον βίσονα που είχε πάθει αμόκ. Μου άλλαξε τη γνώμη για το τι πρέπει να περιμένω από αυτά τα ζώα αυτή την εποχή του χρόνου, γιατί δεν θα είχα προβλέψει ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο», σημείωσε.

Μέχρι στιγμής, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS) δεν έχει εκδώσει επίσημη ενημέρωση για το συμβάν.

Σαν ταύρος σε υαλοπωλείο



Ο ΜακΛάουντ έστηνε τη σκηνή του στο κάμπινγκ όταν η σύζυγός του παρατήρησε τον αρσενικό βίσονα να μπαίνει στον χώρο. Ο ίδιος άρπαξε την κάμερά του και άρχισε να καταγράφει από απόσταση ασφαλείας.

«Πλησίασε μια ομάδα παιδιών που έβγαζαν φωτογραφίες με τα κινητά τους από καλή απόσταση, και μετά ο βίσονας όρμησε προς το μέρος τους», είπε.







Τα παιδιά κατάφεραν να σκορπιστούν και να σωθούν, όμως το ζώο δεν σταμάτησε εκεί. Ο ΜακΛάουντ, που έχει υπηρετήσει ως φωτογράφος στον αμερικανικό στρατό, κατάλαβε αμέσως ότι η κατάσταση θα ξέφευγε.

Το ζώο συνέχισε να τρέχει, ενώ οι κατασκηνωτές ούρλιαζαν για να προειδοποιήσουν ο ένας τον άλλον. Έπειτα από λίγο, ο βίσονας ξάπλωσε στο χώμα.

Τότε εμφανίστηκαν τα θύματα, τα οποία δεν είχαν ιδέα για το τι είχε προηγηθεί, καθώς δεν έμεναν καν σε εκείνη την πτέρυγα του κάμπινγκ.

«Περπατούσαν στον δρόμο, αρκετά μακριά από τον βίσονα, και αυτός ξεκίνησε να τρέχει κατά πάνω τους».

Η στιγμή της επίθεσης



Ο παππούς και ο εγγονός του βρίσκονταν σε απόσταση που ακόμη και η Υπηρεσία Πάρκων θεωρεί ασφαλή — τουλάχιστον 90 μέτρα.

Σταμάτησαν για μερικές φωτογραφίες όσο το ζώο φαινόταν ήρεμο.

«Καθόταν στη σκόνη, όπως κάνουν οι βίσονες, με το κεφάλι του στραμμένο προς τον δρόμο. Όταν ο βίσονας σηκώθηκε, ο παππούς είπε “εντάξει, ώρα να φεύγουμε” και μετακινήθηκαν πίσω από κάτι δέντρα».

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένα λευκό ημιφορτηγό, γεγονός που εξόργισε ξανά το ζώο.

«Ο βίσονας όρμησε στο φορτηγό. Ο οδηγός το είδε και απλώς συνέχισε να οδηγεί. Τότε ο βίσονας κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου οι δυο τους κρύβονταν πίσω από τα δέντρα».

Αφού ξέσπασε πρώτα σε ένα δενδρύλλιο, το ζώο κυνήγησε τον άνδρα και τον εγγονό του. Ο νεαρός κατάφερε να ξεφύγει, αλλά ο παππούς εγκλωβίστηκε.

«Ο βίσονας τον κάρφωσε με το αριστερό του κέρατο στον γοφό και τον πέταξε στον αέρα. Έκανε μια κωλοτούμπα στον αέρα και προσγειώθηκε στο πλάι. Ο βίσονας είχε ύψος τουλάχιστον 1,80 μ. και το θύμα βρέθηκε αρκετά μέτρα πάνω από αυτόν».

Από θεατής, διασώστης



Όταν ο ηλικιωμένος έπεσε στο έδαφος, ο βίσονας στάθηκε από πάνω του κουνώντας το κεφάλι του απειλητικά. Βλέποντας τον κίνδυνο, ο ΜακΛάουντ αποφάσισε να επέμβει.

«Έπρεπε να αποσπάσω την προσοχή του βίσονα. Φοβήθηκα πραγματικά ότι θα κατακρεουργούσε τον άνθρωπο στο έδαφος, οπότε σταμάτησα να βιντεοσκοπώ, έτρεξα προς το μέρος του, φώναξα δυνατά και προσπάθησα να δείχνω όσο πιο μεγάλος και απειλητικός γινόταν».

Παροτρυνόμενοι από την κίνησή του, μερικοί ακόμη παρευρισκόμενοι έτρεξαν προς το ζώο φωνάζοντας, καταφέρνοντας τελικά να το τρέψουν σε φυγή.

«Έφυγε τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα», δήλωσε ο φωτογράφος.

Όταν ο κίνδυνος πέρασε, όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία, ο οποίος πονούσε φρικτά στους γοφούς και στο πόδι, χωρίς ωστόσο να φέρει εξωτερικά τραύματα ή αιμορραγία.

Οι διασώστες του Γέλοουστοουν έφτασαν γρήγορα και παρέλαβαν τον ηλικιωμένο τουρίστα.

Κανένα ανθρώπινο λάθος



Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό επίθεσης βίσονα σε άνθρωπο στο Γέλοουστοουν για το 2026, μετά τον τραυματισμό ενός 12χρονου παιδιού στις 26 Ιουνίου.

Ωστόσο, ο φωτογράφος ξεκαθάρισε ότι σε αυτή την περίπτωση οι τουρίστες ήταν απόλυτα τυπικοί.

«Δεν είδα κανέναν να πλησιάζει. Ο κόσμος φώναζε “προσοχή, έρχεται βίσονας” και κρατούσαν τις αποστάσεις τους. Έδειξαν μεγάλο σεβασμό».

Η συμπεριφορά του ζώου αποδίδεται στην περίοδο αναπαραγωγής (από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο), κατά την οποία οι αρσενικοί βίσονες παρουσιάζουν ακραία επιθετικότητα λόγω των επιπέδων ενέργειας και του ανταγωνισμού για τα θηλυκά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καινούργιου: Φωτογραφήθηκε με τον Εβάν Φουρνιέ



