ΤΡΙ.14 Ιου 2026 10:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας - Συγκέντρωση στα Λιοντάρια

απεργία
clock 07:51 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε πανελλαδική κινητοποίηση με τη μορφή στάσης εργασίας προχωρά σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου.

Στάση εργασίας ως τη λήξη του ωραρίου

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.

Κατά της άρσης της νομιμότητας

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

Συγκέντρωση στο Ηράκλειο

Το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου συμμετέχει στη στάση εργασίας και καλεί σε συγκέντρωση στις 11:30 στην Πλατεία Λιονταριών, διεκδικώντας μόνιμη εργασία, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυλοπόταμος: Είχε θερμοκήπιο με 103 δενδρύλλια κάνναβης - Καταζητούνταν για άλλη φυτεία στα Χανιά

Η Ελλάδα χωρίς γενιές: Η μεγάλη δημογραφική κατάρρευση που αλλάζει το μέλλον της χώρας

Κρήτη: Έναρξη θερινών εκπτώσεων με προσδοκίες αλλά και... μικρό καλάθι

Ηράκλειο: Νέος γύρος αντιδράσεων για τη δομή στους Αθανάτους - Συγκέντρωση το απόγευμα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αδεδυ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis