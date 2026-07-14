ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας - Συγκέντρωση στα Λιοντάρια

Σε πανελλαδική κινητοποίηση με τη μορφή στάσης εργασίας προχωρά σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου.

Στάση εργασίας ως τη λήξη του ωραρίου

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.

Κατά της άρσης της νομιμότητας

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

Συγκέντρωση στο Ηράκλειο

Το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου συμμετέχει στη στάση εργασίας και καλεί σε συγκέντρωση στις 11:30 στην Πλατεία Λιονταριών, διεκδικώντας μόνιμη εργασία, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας

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