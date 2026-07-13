Κρήτη: Έναρξη θερινών εκπτώσεων με προσδοκίες αλλά και... μικρό καλάθι

«Πρεμιέρα» κάνουν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδεια.

Η φράση: "επισκέπτες έχουμε, πελάτες δεν έχουμε", ακούγεται συχνά μεταξύ των εμπόρων της Κρήτης, και καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και τη αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς.

Οι καταναλωτές από την πλευρά τους, όπως σε κάθε εκπτωτική περίοδο αναμένεται να κινηθούν κυρίως προς προϊόντα που τους είναι απαραίτητα πραγματοποιώντας εκτεταμένη έρευνα αγοράς προτού προχωρήσουν στις τελικά ψώνια τους. Και όσο το επιτρέπει το πορτοφόλι τους.

Την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Πάνω από 140 ιρανικούς στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ – Απαντά με πυραύλους η Τεχεράνη

Χερσόνησος: Τρελό ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)







