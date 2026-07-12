Εξαγωγές: Η μεγάλη στροφή της ελληνικής οικονομίας με πάνω από 44 δις

Οι ελληνικές εξαγωγές έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας την τελευταία δεκαετία, καταγράφοντας θεαματική άνοδο τόσο σε αξία όσο και σε γεωγραφική διασπορά.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, τις πληθωριστικές πιέσεις και την επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου, οι εγχώριες επιχειρήσεις διατηρούν ισχυρή παρουσία στις αγορές του εξωτερικού, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών προϊόντων. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η αξία των εξαγωγών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ανήλθε το 2025 στα 44,1 δισ. ευρώ, έναντι 42,3 δισ. ευρώ το 2024 και 30,8 δισ. ευρώ το 2014. Πρόκειται για αύξηση που προσεγγίζει το 43% μέσα σε μία δεκαετία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία των συνολικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν από περίπου 52,7 δισ. ευρώ το 2014 στα 73 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 40%. Οι εξαγωγές αποτελούν πλέον έναν από τους βασικούς μοχλούς ενίσχυσης του ΑΕΠ, αντισταθμίζοντας σε σημαντικό βαθμό την ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση.



Η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος προορισμός των ελληνικών προϊόντων. Το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ανήλθαν σε 3,79 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας 7,8% του συνόλου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία, με ελληνικά προϊόντα αξίας 4,46 δισ. ευρώ και μερίδιο 9,2%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαχρονικά ισχυρή εμπορική σχέση των δύο χωρών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η παρουσία της Κύπρου, η οποία απορρόφησε προϊόντα αξίας 3,31 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 6,8% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία με 3,16 δισ. ευρώ και μερίδιο 6,5%.



Στην πρώτη πεντάδα των αγορών βρίσκονται ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες, προς τις οποίες οι ελληνικές εξαγωγές έφθασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 4,9% του συνόλου. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (1,94 δισ. ευρώ), η Γαλλία (2,54 δισ. ευρώ), ο Λίβανος (1,17 δισ. ευρώ), η Αίγυπτος (0,54 δισ. ευρώ) και η Σαουδική Αραβία (0,29 δισ. ευρώ).

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των ελληνικών εξαγωγών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν σε 7,47 δισ. ευρώ, έναντι 5,05 δισ. ευρώ προς τρίτες χώρες, γεγονός που καταδεικνύει τη σαφή υπεροχή της ενιαίας αγοράς ως προορισμού των ελληνικών προϊόντων.

Εξαγωγικός μετασχηματισμός

Η εικόνα του εξαγωγικού χάρτη έχει διαφοροποιηθεί αισθητά σε σχέση με πριν από μία δεκαετία. Εκτός από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύεται σταδιακά η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής, γεγονός που περιορίζει την εξάρτηση από λίγους εμπορικούς εταίρους.

Παράλληλα, η σύνθεση των εξαγωγών μεταβάλλεται, με αυξημένη συμμετοχή βιομηχανικών προϊόντων, τροφίμων, φαρμάκων, χημικών και μεταποιημένων αγαθών, ενώ οι εξαγωγικές επιδόσεις συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη διεθνή πορεία των τιμών της ενέργειας και των πετρελαιοειδών.

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και η περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των εξαγωγών τα επόμενα χρόνια, σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό.

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