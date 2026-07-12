Το πρόγραμμα Μητσοτάκη για τη Δευτέρα: Παρών στην τελετή για τον τριπλό Σκαραμαγκά - Αναχωρεί για Παρίσι

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Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, θα μιλήσει αύριο Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία. Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.

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