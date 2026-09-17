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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Διατηρείται και σήμερα η αστάθεια του καιρού

βροχή ηράκλειο
clock 07:32 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κρήτη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά προς το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 

Δείτε βίντεο με την εξέλιξη του καιρού στην Κρήτη σύμφωνα με το meteo.gr

Βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή 18/9

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