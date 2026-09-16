Κύπελλο Ελλάδας: “Διπλό” με Μύθου στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ

Ένα γκολ του Ανέστης Μύθου ήταν αρκετό για να «αποδράσει» ο ΠΑΟΚ(1-0) από το Περιστέρι, καταβάλλοντας την αντίσταση του Ατρόμητου, σε παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.



Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 20ο λεπτό κι έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι που είχε και δοκάρι σε προσπάθεια του Τάχα Άλι. Η συνολική εικόνα, πάντως, του αγώνα μάλλον αδικεί τους παίκτες του Ντούσαν Κέρκεζ που μόχθησαν πολύ, «φώναξαν» για δύο περιπτώσεις πέναλτι, αλλά τους έλειπε το καθαρό μυαλό στην τελική πάσα.

Κίτρινες: Πνευμονίδης, Περέα - Τσιφτσής.







ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Λύρατζης (46’ Μουντές), Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης (68’ Τσιλούλης), Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσούμπερ (56’ Περέα), Σερζίνιο (80’ Παπαδόπουλος), Τσαντίλας (68’ Κώτσης).



ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο (67’ Εντιαγέ), Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς (58’ Ζαφείρης), Γιάκιτς, Χατσίδης, Καμαρά (67’ Πέλκας), Άλι (86’ Σανταμαρία), Μύθου (67’ Μπαταούλας)