Φραγκίσκος Παρασύρης: «Κόκκινη γραμμή» το ταμείο ανεργίας και τα εποχικά επιδόματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων – Καμία ανοχή σε σχέδια συρρίκνωσης

Απόλυτα σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης για το ταμείο ανεργίας και τα ειδικά εποχικά βοηθήματα των εργαζομένων στον τουρισμό, ζητά με ερώτησή του ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης.



Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία έρχεται να δώσει φωνή στους χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους του νομού Ηρακλείου και συνολικά της Κρήτης, οι οποίοι παρακολουθούν με διάχυτη την αγωνία της επιβίωσής τους τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Οι αναφορές περί επιδομάτων ανεργίας που «δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 2 μήνες» και η λογική των «αντικινήτρων» που δήθεν αποτρέπουν την επιστροφή στην αγορά εργασίας, δημιουργούν εύλογο συναγερμό για σενάρια «εξορθολογισμού» και περικοπών.



Στην ερώτηση υπενθυμίζεται η καθοριστική συμβολή και η πολιτική παρακαταθήκη υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων στο παρελθόν –όπως αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά σε κρίσιμες περιόδους από τη δράση στελεχών όπως ο τότε Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου– οι οποίοι είχαν καταφέρει να θωρακίσουν και να διασφαλίσουν το ταμείο ανεργίας και το ειδικό εποχικό βοήθημα κόντρα στις πιέσεις και τα δημοσιονομικά αδιέξοδα.



Ο Φραγκίσκος Παρασύρης υπογραμμίζει με έμφαση ότι το επίδομα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν αποτελεί ούτε προνοιακή παροχή ούτε «δώρο», αλλά θεσμοθετημένο, ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα που στηρίζει τους εργαζόμενους κατά τη δύσκολη περίοδο που τα ξενοδοχεία παραμένουν κλειστά.



Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται προς την Υπουργό είναι τα εξής:



1. Σκοπεύετε ή όχι να μειώσετε το χρόνο καταβολής ή και το ύψος του ποσού του ταμείου ανεργίας και του εποχικού βοηθήματος των ξενοδοχοϋπαλλήλων;



2. Προτίθεται η κυβέρνηση να διαβεβαιώσει κατηγορηματικά ότι οι εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό παραμένουν απόλυτα προστατευμένες και εκτός οποιουδήποτε σχεδίου «περικοπών» ή συρρίκνωσης;

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