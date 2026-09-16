Βιάννος: Αποκαλυπτήρια μνημείου για τους αδελφούς Βερβελάκη – Το μήνυμα του Μανώλη Συντυχάκη

Στο Κεφαλόβρυσο Βιάννου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμήν των αδελφών Βερβελάκη, σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της αγωνιστικής παρακαταθήκης που άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι του λαού που πάλεψαν και θυσιάστηκαν.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε κλιμάκιο του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη, βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, τον Νίκο Μανωλακάκη, Γραμματέα της ΚΟ Μίνωα–Βιάννου, τον Κώστα Μωυσάκη, στέλεχος του ΚΚΕ και μέλος του Παραρτήματος Ηρακλείου της ΠΕΑΕΑ–ΔΣΕ και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βιάννου, καθώς και τον Κώστα Βασιλάκη, δημοτικό σύμβουλο Βιάννου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». Παραβρέθηκε επίσης ο Νίκος Πατεράκης από την ΕΕΔΥΕ.

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Ο Μανώλης Συντυχάκης με αφορμή τα αποκαλυπτήρια προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Στην εκδήλωση αναδείχθηκαν η ζωή, η δράση και η θυσία των αδελφών Βερβελάκη, φωτίζοντας ταυτόχρονα μια ολόκληρη περίοδο της ιστορίας του τόπου μας. Μια περίοδο κατά την οποία ο λαός της Βιάννου και ολόκληρης της Κρήτης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της πάλης ενάντια στην Κατοχή και τον φασισμό.

Η ιστορία των αδελφών Βερβελάκη είναι δεμένη με την ιστορία των αγώνων του λαού. Με την Εθνική Αντίσταση, με την πάλη ενάντια στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, αλλά και με τους αγώνες που συνεχίστηκαν μετά την Απελευθέρωση.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες χιλιάδες αγωνιστές συνέχισαν τον αγώνα, πολλοί από αυτούς μέσα από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Έδωσαν τη ζωή τους, υπέστησαν διώξεις, φυλακίσεις και εξορίες, γιατί δεν δέχτηκαν να σκύψουν το κεφάλι και να συμβιβαστούν με την αδικία και την εκμετάλλευση.

Αυτή είναι η ιστορία που το ΚΚΕ τιμά και υπερασπίζεται. Την ιστορία των ανθρώπων του λαού που δεν περίμεναν σωτήρες, αλλά πήραν οι ίδιοι στα χέρια τους την υπόθεση του αγώνα. Την ιστορία που σήμερα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν, να σβήσουν από τη μνήμη των νέων ή να παρουσιάσουν τους αγωνιστές και τους εκμεταλλευτές σαν να βρίσκονταν στην ίδια πλευρά.

Η Βιάννος έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην ιστορία αυτή. Ο λαός της γνώρισε τα εγκλήματα των ναζί κατακτητών, τις εκτελέσεις και τις καταστροφές, αλλά γνώρισε και τη δύναμη της οργανωμένης λαϊκής αντίστασης.

Η ιστορία εκείνης της περιόδου αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές συνθήκες, όπου ο κίνδυνος μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης είναι πιο ορατός από ποτέ άλλοτε μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και το σύστημα παίρνει τα μέτρα του, με την ενίσχυση φασιστικών δυνάμεων, όπως έγινε στη χώρα μας με την αποφυλάκιση του καταδικασμένου φασίστα Κασιδιάρη, αλλά και στην Ευρώπη με την άνοδο του AfD στη Γερμανία. Αυτά σε συνδυασμό με την καταστολή σε βάρος του εργατικού-λαϊκού κινήματος που επεκτείνεται, αναδεικνύουν ότι μόνο ο λαός με την πάλη του μπορεί και σήμερα να αλλάξει το μέλλον του και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.»

Ο Μανώλης Συντυχάκης κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του ΚΚΕ, ενώ στεφάνι κατέθεσε και ο Κώστας Μωυσάκης εκ μέρους της ΠΕΑΕΑ–ΔΣΕ, τιμώντας τη μνήμη των αδελφών Βερβελάκη.

Αντιπροσωπεία του Κόμματος παραβρέθηκε επίσης τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη, στην συναυλία που οργάνωσε η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου.

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του λαού!

Η μνήμη τους ζωντανή στους σημερινούς και αυριανούς αγώνες!

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