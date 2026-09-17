Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1: Ο Γιάρεμτσουκ είναι και πάλι εδώ! -Tα αποτελέσματα του Europa League

Με πολύ καλή εμφάνιση σε όλο το 90λεπτο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» πραγματοποιώντας ιδανικό ντεμπούτο στη League Phase του Europa League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σμιτ στο 20΄, αλλά ο Αρμάντο Γκονσάλες στο 43΄ και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 84΄ χάρισαν στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την πρώτη του νίκη ως προπονητή του Ολυμπιακού.

Κίτρινες: Μπρούνο, Έσε - Μοντόια, Βόιτουτσεκ





ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Μπρούνο (46΄ Τικνιζιάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας (82΄ Πέντερσεν), Φρόιλερ, Έσε (77΄ Μπέιλι), Τσικίνιο (77΄ Πουέρτα), Μαρτίνς, Ζότα, Γκονσάλες (62΄ Γιάρεμτσουκ).

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ (Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόια, Βόιτουτσεκ, Ρόμαντσουκ (46΄ Κοζλόφσκι), Κλίνγκε (63΄ Φίντελ), Κονσεϊσάο (87΄ Αγκμπονίφο), Σμιτ, Ιμάθ (63΄ Σιλά), Πρέλετς (75΄ Λοθάνο).

«Παρέλαση» της Μπενφίκα στο Μιλάνο, μεγάλο διπλό της Λιόν στο Βέλγιο

Η Μπενφίκα μπορεί και... χωρίς τον Βαγγέλη Παυλίδη και το επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, όχι σε οποιαδήποτε έδρα, αλλά στο "Meazza", επικρατώντας της Μίλαν με 2-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του εφετινού Europa League. Οι «αετοί της Λισαβόνας» ξεκίνησαν τον αγώνα χωρίς τον διεθνή Έλληνα επιθετικό (και πρώτο σκόρερ τους με 16 γκολ σε 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις), όμως η... δουλειά έγινε απ' τους Λουντεμπάκιο και Καμίνσκι οι οποίοι χάρισαν ένα πολύτιμο τρίποντο στην πορτογαλική ομάδα. Ο Παυλίδης μπήκε στο 80' στη θέση του Ντουράν και δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά, διότι η ομάδα του είχε βάλει ήδη το... νερό στ' αυλάκι για το μεγάλο διπλό.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 πήρε και η Λιόν στην έδρα της Άντερλεχτ, χάρις στα γκολ των Ναρτέι και Νακαμούρα, ενώ η Σάντερλαντ κατάφερε να «λυγίσει» την πρωτοπόρο της ολλανδικής Eredivisie Αλκμάαρ με 1-0, με πέναλτι του Λε Φι.

Με γκολ του Γιούρε Μπάλκοβιτς στο 88ο λεπτό, η Ομόνοια θριάμβευσε νωρίτερα επί της Θέλτα με 1-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι περσινοί πρωταθλητές Κύπρου είχαν πολύ καλή εικόνα σε όλο το παιχνίδι και η εξαιρετική εμφάνισή τους επιβραβεύτηκε στο φινάλε με το γκολ του Σλοβένου φορ.

Την ίδια ώρα στο Ερεβάν, η Σπάρτα Πράγας έκανε... επίδειξη δύναμης απέναντι στην Αραράτ, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1. Δύο γκολ σημείωσε στο πρώτο μέρος ο Γκούνταλ, δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν οι Μερκάδο και Βίντρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League έχουν ως εξής:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου Ομόνοια (Κύπρος)- Θέλτα (Ισπανία) 1-0 (88' Μπάλκοβετς)

Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-4



(55' Γουίλσον Βαλντέζ - 20', 22' Γκούνταλ, 53' Μερκάδο, 72' Βίντρα)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 2-0



(15' Σέσλαρ, 74' Μεντίνα)

Μίλαν (Ιταλία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-2



(16' Λουκεμπάκιο, 53' Καμίνσεκι)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 2-1



(43' Γκονσάλες, 84' Γιάρεμτσουκ - 20' Σμιτ)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)- Λιόν (Γαλλία) 1-2



(61' Τσβέτκοβιτς - 8' Ναρτέι, 22' Νακαμούρα)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)- Ρεν (Γαλλία) 0-0

Σάντερλαντ (Αγγλία)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 1-0



(66' πέν. Λε Φι)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 0-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου



ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 19:45



Λέφσκι Σόφιας(Βουλγαρία)- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 19:45



Γιουβέντους (Ιταλία)- Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 22:00



Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)- Μπόρνμουθ (Αγγλία) 22:00



Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00



Σέλτικ (Σκωτία)- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 22:00



Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00



Μπεσίκτας (Τουρκία)- Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00



Λίλεστρομ (Νορβηγία)- Τορένσε (Πορτογαλία) 22:00