ΤΕΤ.16 Σεπ 2026 22:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Καλλιμάνη: Με δάκρυα τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη αφήνοντας ελεύθερο ένα περιστέρι

καλλιμάνη
clock 09:00 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

H Ioυλία Καλλιμάνη θέλησε κι εκείνη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο Κατράκειο θέατρο της Νίκαιας, την περιοχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια συναυλίας της.

Η τραγουδίστρια  αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι μέσα από τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού.

«Άσε αυτό το περιστέρι για τον Γιώργο… Δωσ’ το, μωρό μου. Δωσ’ το στον Γιώργο», είπε η τραγουδίστρια.

@eleftheriosgigour Η πιο όμορφη πιο συγκινητική πράξη Ιουλία Καλλιμάνη στη συναυλία στο Κατράκειο στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη ελευθέρωσε μέσα απ’ τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού ένα λευκό Περιστέρι η ψυχή του πετάει ελεύθερη #mazonakis#iouliakallmani#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος - eleftheriosgigour

Διαβάστε επίσης 

Σαμαρά: "Είμαι μεγάλο χαρτόμουτρο, η Άννα Βίσση με έμαθε να παίζω και ήταν πολύ καλή δασκάλα"

Μέγκαν Μαρκλ: Διέρρευσε το τηλέφωνό της από ομάδα WhatsApp

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τραγουδίστρια Γιώργος Μαζωνάκης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis