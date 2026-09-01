Καλλιμάνη: Με δάκρυα τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη αφήνοντας ελεύθερο ένα περιστέρι

H Ioυλία Καλλιμάνη θέλησε κι εκείνη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο Κατράκειο θέατρο της Νίκαιας, την περιοχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια συναυλίας της.
Η τραγουδίστρια αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι μέσα από τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού.
«Άσε αυτό το περιστέρι για τον Γιώργο… Δωσ’ το, μωρό μου. Δωσ’ το στον Γιώργο», είπε η τραγουδίστρια.
@eleftheriosgigour Η πιο όμορφη πιο συγκινητική πράξη Ιουλία Καλλιμάνη στη συναυλία στο Κατράκειο στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη ελευθέρωσε μέσα απ’ τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού ένα λευκό Περιστέρι η ψυχή του πετάει ελεύθερη #mazonakis#iouliakallmani#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος - eleftheriosgigour
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