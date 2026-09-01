Διαδίκτυο: Οι "ειδικοί" επί παντός επιστητού και η βλαβερή επίδραση στους ανήλικους. του Βασίλη Σκουταρά

Τι θα γίνει τελικά μ' αυτές τις αναρτήσεις στα social media, που θίγουν υπολήψεις, βρίζουν χυδαία διάφορα άτομα και δεν ιδρώνει το αφτί κανενός;

Ο καθένας και η καθεμιά, βγάζουν τ' απωθημένα τους, προς όλους και όλα.

Όλες και όλοι ανεξαιρέτως, που "σερφάρουν" στο διαδίκτυο, έχουν άποψη επί παντός επιστητού.

Γέμισε η χώρα με χιλιάδες πολιτικούς αναλυτές και δημοσκόπους (στην πολιτική), προπονητές (στο ποδόσφαιρο) γιατρούς και ειδικούς (περίπτωση Μαζωνάκη), Συνταγματολόγους (αν μπορεί ή όχι ο Κασιδιάρης να μετάσχει των εκλογών) και ένα σωρό άλλες "ειδικότητες", που μας "ενημερώνουν" για όσα συμβαίνουν στη χώρα και όχι μόνον...

Αν σ' αυτά προσθέσουμε και τα δεκάδες κομματικά τρολ, που πλημμυρίζουν το διαδίκτυο με απίστευτη προπαγάνδα και χυδαίες ύβρεις κατά των πολιτικών αντιπάλων τους, τότε έχουμε την σύνθεση μιας κοινωνίας, που δεν τιμά, γενικώς, την χώρα μας, αφού κυριαρχεί η τοξικότητα, η ψευδολογία, η απαξίωση προσώπων, η λασπολογία, η παραπληροφόρηση, η χυδαιότητα, η ανορθογραφία και πολλά άλλα αρνητικά.

Βέβαια, η προσωπική άποψη, είναι δικαίωμα του καθένα και σαφώς, δεν ποινικοποιείται.

Όμως, από την άλλη πλευρά, όλα όσα "ποστάρονται" στα social media εκτίθενται σε δημόσια θέα και τα βλέπουν και τα διαβάζουν ανήλικα παιδιά, τα οποία "εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους" στις χυδαίες εκφράσεις και το υβρεολόγιο και γενικά "εμπεδώνουν" την τοξικότητα, που δημιουργεί, στη νέα γενιά, χαρακτήρες χωρίς σεβασμό, ήθος και αξιοπρέπεια.

Το ερώτημά μου, είναι: Όλα όσα "ποστάρονται" στο διαδίκτυο, δεν εκτίθενται σε δημόσια θέα; Δεν αποτελούν σκόπιμες πράξεις που προσβάλλουν την ευπρέπεια και θίγουν, σε πολλές περιπτώσεις, την αξιοπρέπεια και την τιμή των ατόμων που υβρίζονται;

Εδώ, δεν έχουν αρμοδιότητα τα θεσμικά όργανα του κράτους;

Γιατί δεν παρεμβαίνουν?

Γιατί επιτρέπεται αυτή η χυδαιότητα, στην οποία μάλιστα έχουν πρόσβαση το σύνολο σχεδόν των ανήλικων εφήβων της χώρας;

Μέχρι πότε θα "κλείνουν τα μάτια" οι αρμόδιοι φορείς όπως η κυβέρνηση, οι Ανεξάρτητες Αρχές των προσωπικών δεδομένων, του ΕΣΡ κλπ?

Πόσο πιο κάτω πρέπει να κατέβει η κοινωνία μας για να διαπιστώσουν οι αρμόδιοι ότι "ο γιαλός δεν είναι στραβός" αλλά εμείς "στραβά αρμενίζουμε"; ...

Βασίλης Σκουταράς

Υ.Γ.: Μετά τα όσα γράψαμε παραπάνω, καλό θα είναι να μη "δένετε κόμπο" όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο και να είστε επιφυλακτικοί στο αν αληθεύουν ή όχι.