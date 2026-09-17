Τι θα φάμε σήμερα; Κεφτεδάκια φούρνου

Υλικά
Μερίδες: 25-30 τεμ.
500 γρ. ανάμεικτο κιμά, μοσχαρίσιο και χοιρινό
1 ξερό κρεμμύδι τριμμένο
4 κουτ. σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κουτ. σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο
1 ντομάτα τριμμένη
1 κουτ. σούπας ξίδι
1 αυγό
30 ml ελαιόλαδο
4 κουτ. σούπας φρυγανιά
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
αλάτι, μαύρο πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα μπολ ζυμώνουμε όλα τα υλικά πολύ καλά μέχρι να έχουμε ένα αφράτο και ομοιογενές μείγμα. Καλύπτουμε το μπολ και το αφήνουμε στο ψυγείο για 30΄. Κατόπιν πλάθουμε ομοιόμορφα στρογγυλά κεφτεδάκια, μέτρια σε μέγεθος, και τα αραδιάζουμε σε λαδωμένο ταψί. Τα αλείφουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο.
Βήμα 2
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα, στους 1800C αρχικά για 15΄, τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 10΄, μέχρι να ροδίσουν.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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