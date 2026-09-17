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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Κεφτεδάκια φούρνου

κεφτεδάκια
clock 08:30 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

Μερίδες: 25-30 τεμ.

500 γρ. ανάμεικτο κιμά, μοσχαρίσιο και χοιρινό

1 ξερό κρεμμύδι τριμμένο

4 κουτ. σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κουτ. σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο

1 ντομάτα τριμμένη

1 κουτ. σούπας ξίδι

1 αυγό

30 ml ελαιόλαδο

4 κουτ. σούπας φρυγανιά

ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε ένα μπολ ζυμώνουμε όλα τα υλικά πολύ καλά μέχρι να έχουμε ένα αφράτο και ομοιογενές μείγμα. Καλύπτουμε το μπολ και το αφήνουμε στο ψυγείο για 30΄. Κατόπιν πλάθουμε ομοιόμορφα στρογγυλά κεφτεδάκια, μέτρια σε μέγεθος, και τα αραδιάζουμε σε λαδωμένο ταψί. Τα αλείφουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο.

Βήμα 2

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα, στους 1800C αρχικά για 15΄, τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 10΄, μέχρι να ροδίσουν.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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