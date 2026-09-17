Τι θα φάμε σήμερα; Κεφτεδάκια φούρνου

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Υλικά



Μερίδες: 25-30 τεμ.



500 γρ. ανάμεικτο κιμά, μοσχαρίσιο και χοιρινό



1 ξερό κρεμμύδι τριμμένο



4 κουτ. σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο



1 κουτ. σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο



1 ντομάτα τριμμένη



1 κουτ. σούπας ξίδι



1 αυγό



30 ml ελαιόλαδο



4 κουτ. σούπας φρυγανιά



ελαιόλαδο για το τηγάνισμα



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Σε ένα μπολ ζυμώνουμε όλα τα υλικά πολύ καλά μέχρι να έχουμε ένα αφράτο και ομοιογενές μείγμα. Καλύπτουμε το μπολ και το αφήνουμε στο ψυγείο για 30΄. Κατόπιν πλάθουμε ομοιόμορφα στρογγυλά κεφτεδάκια, μέτρια σε μέγεθος, και τα αραδιάζουμε σε λαδωμένο ταψί. Τα αλείφουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο.

Βήμα 2



Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα, στους 1800C αρχικά για 15΄, τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 10΄, μέχρι να ροδίσουν.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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