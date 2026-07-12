Τράπεζες: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές με την ψηφιοποίηση

Παράλληλα με τα φυσικά καταστήματα, οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι επιλέγουν να προσφέρουν όλο και περισσότερες τραπεζικές υπηρεσίες μέσω εφαρμογών του κινητού, και όχι απλώς τη δυνατότητα για μεταφορές και πληρωμές. Οι καταναλωτές κερδίζουν σε ταχύτητα, αμεσότητα μεγαλύτερη κι από το PC, λιγότερες επισκέψεις σε καταστήματα, περισσότερες άμεσες πληρωμές και σταδιακά πρόσβαση σε υπηρεσίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια απαιτούσαν χαρτιά, ουρές και ραντεβού.

Και, βέβαια, οι ελληνικές τράπεζες όχι μόνο εκσυγχρονίζονται με τρόπο που δεν το έχουν κάνει ακόμη μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες με ψηφιακή πρωτοπορία, αλλά είναι πανέτοιμες να ανταγωνισθούν neobanks και λοιπές τράπεζες οι οποίες υστερούν στο κομμάτι των δανείων και της φυσικής ανθρώπινης βοήθειας, από τηλεφώνου ή μέσω βιντεοκλήσης.

Το μοντέλο αυτό έχει επιλέξει η Eurobank, η οποία παρουσίασε το επόμενο στάδιο στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της με επενδύσεις περίπου 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εφαρμογή κινητού, στην κυβερνοασφάλεια και στον επανασχεδιασμό της εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η τράπεζα, το 96% των συναλλαγών της γίνεται πλέον ψηφιακά, το 61% μέσω κινητού, ενώ καταγράφονται πάνω από 1 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές την ημέρα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτήθηκε πλήρως ψηφιακά.

Αλλά η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο τη Eurobank. Η κινητοποίηση είναι καθολική και αφορά όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που έχει βρει έναν πιο εξοικειωμένο πελάτη στη χρήση του κινητού για μεταφορές και τραπεζικές συναλλαγές από τον μέσο Ευρωπαίο.

Έτσι, η Εθνική Τράπεζα δίνει πλέον δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού μέσα από το κινητό, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα, με πρόσβαση σε συναλλαγές, πληρωμές και δόσεις 24 ώρες το 24ωρο, ενώ, αντί για την ψηφιακή βοηθό EVA της Eurobank, έχει εντάξει τη δική της "Σοφία", ψηφιακή βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη για την online εγγραφή.

Η Alpha Bank επιτρέπει άνοιγμα πρώτου λογαριασμού από το κινητό, με χρεωστική κάρτα και κωδικούς ψηφιακής τραπεζικής, ενώ η Πειραιώς δίνει αντίστοιχα λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και πρόσβαση στο Piraeus e-banking μέσω ψηφιακής εγγραφής από το κινητό. Και έχει παράλληλα και τη δική της neobank, τη Snappi.

Τι μπορεί να κάνει με ένα κινητό ο καταναλωτής

Για τον καταναλωτή αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η τράπεζα είναι διαρκώς προσβάσιμη για πλήθος λειτουργιών. Από το κινητό ανοίγει λογαριασμός, εκδίδει κάρτα, αλλάζει τα όρια των συναλλαγών, πληρώνει λογαριασμούς, κάνει αιτήσεις για δάνεια ή κάρτες.

Μέσω κινητού, παρακολουθούνται οι πάγιες πληρωμές και συνδρομές, εμφανίζονται κινήσεις λογαριασμών και ενεργοποιούνται ειδοποιήσεις για κάθε χρέωση. Παρέχονται επίσης εργαλεία για αποταμίευση, επενδύσεις ή παρακολούθηση των σταθερών ή μηνιαίων εξόδων κ.λπ.

Ένα σημαντικό βήμα είναι ότι οι τράπεζες δεν περιορίζονται πλέον στα δικά τους προϊόντα. Η Eurobank, για παράδειγμα, δίνει μέσα από την ανοιχτή τραπεζική τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει λογαριασμούς και κάρτες άλλων τραπεζών από το ίδιο περιβάλλον, αλλά και να κάνει μεταφορές από λογαριασμούς που τηρεί σε άλλες τράπεζες, όπως Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, N26 και Revolut. Με απλά λόγια, η εφαρμογή της τράπεζας γίνεται σταδιακά κεντρική οθόνη διαχείρισης όλων των χρημάτων του πελάτη.

Αλλά ο ανταγωνισμός στις πληρωμές με τις neobanks έχει ήδη ξεκινήσει με το IRIS. Είναι ο εύκολος τρόπος μεταφοράς χρημάτων στην Ελλάδα χωρίς IBAN και τώρα περνά πλέον στην ευρωπαϊκή φάση του, για όλες τις ελληνικές τράπεζες μέλη της ΔΙΑΣ.

Μέσω της ΔΙΑΣ και της συμμετοχής στο EuroPA, οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα άμεσα σε χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρρα, μόνο με τον αριθμό κινητού του παραλήπτη. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αρχικά μέσω Eurobank, Τράπεζας Πειραιώς και Viva.com, ενώ προβλέπεται γρήγορη ένταξη και άλλων ελληνικών τραπεζών.

Και, βέβαια, στην Ελλάδα η χρήση του IRIS έχει περάσει σε άλλο στάδιο, υπάρχουν επαγγελματικοί λογαριασμοί για πληρωμές και εμπορική χρήση. Δεν χρειάζεται καν κάρτα για κάθε πληρωμή σε ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς το IRIS μπορεί να χρεώνει απευθείας τον λογαριασμό. Σε φυσικά καταστήματα, η πληρωμή μπορεί να γίνεται με σάρωση QR, ενώ στους επαγγελματίες αρκεί ο αριθμός κινητού, ο ΑΦΜ ή ο κωδικός QR.

Το IRIS στην Ευρώπη

Τα στοιχεία της ΔΙΑΣ δείχνουν το μεγάλο εύρος διείσδυσης της υπηρεσίας. Το 2025 το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ διακίνησε 540,4 εκατ. συναλλαγές, αξίας 544,4 δισ. ευρώ. Οι άμεσες πληρωμές έφτασαν τις 122,1 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες κατά 72,8% σε σχέση με το 2024, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες IRIS μεταξύ ιδιωτών έφτασαν τα 4,3 εκατομμύρια. Στο τέλος του 2025 οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες στο IRIS P2Pro ήταν 583.445, ενώ το IRIS Commerce ήταν διαθέσιμο σε περίπου 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops.

Το νέο στοιχείο είναι η διεθνοποίηση. Το EuroPA συνδέει εθνικά συστήματα άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS στην Ελλάδα, το MB WAY στην Πορτογαλία, το Bizum στην Ισπανία και το BANCOMAT Pay στην Ιταλία.

Η πρώτη φάση αφορά μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων και διασυνδέει 57,3 εκατ. πολίτες σε 5 χώρες, με στόχο η εμβέλεια να φτάσει πάνω από 176 εκατ. πολίτες σε 18 χώρες έως το τέλος του έτους. Το 2027 αναμένεται επέκταση και σε πληρωμές σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα.

Η ψηφιοποίηση δεν καταργεί το κατάστημα, αλλά του αλλάζει ρόλο. Το κατάστημα μένει για πιο σύνθετες εργασίες, συμβουλές και ειδικές περιπτώσεις. Η καθημερινή τραπεζική, όμως, σταδιακά μεταφέρεται στην οθόνη του κινητού και αυτό είναι το πραγματικό νέο για τον καταναλωτή.

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