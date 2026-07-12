Γαλακτοκομικά: Αυξήθηκε 11% το διεθνές εμπόριο – Το τυρί παραμένει η «ατμομηχανή» του κλάδου

Κατά 11% αυξήθηκε το διεθνές εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων μεταξύ 2017 και 2025 – μία αύξηση που σε κιλά ρευστού γάλακτος (Liquid Milk Equivalents – LME) αντιστοιχεί σε μια μετατόπιση από τα 91,1 δισεκατομμύρια κιλά σε 101,2 δισεκατομμύρια κιλά, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Rabobank «World Dairy Map: 2026».

Μέχρι το 2025, το παγκόσμιο εμπόριο τυριού σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 40% σε σύγκριση με το 2017

Ο ρυθμός επέκτασης του εμπορίου γαλακτοκομικών παγκοσμίως έφτασε την παραπάνω περίοδο έναν σταθερό ρυθμό της τάξεως του 2% ετησίως, χωρίς να λείπουν και περιστασιακές διαταραχές, όπως η μείωση κατά 4% στην παραγωγή γάλακτος από τη Νέα Ζηλανδία το 2022, η οποία επηρέασε το παγκόσμιο εμπόριο και τις τιμές.

Πάντως, η ανάπτυξη επανήλθε στο 2%, ενώ η ασθενής απόδοση του 2024 αντισταθμίστηκε από μια ισχυρότερη αύξηση της τάξεως του 5% το 2025.

Πέφτουν οι εξαγωγές σε γαλακτοκομικά από ΕΕ

Το προβάδισμα στις εξαγωγές σε γαλακτοκομικά παγκοσμίως διατηρεί ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες υπολογίζονται σε 27,5 δισεκατομμύρια κιλά LME το 2025, όπως αναφέρει η Rabobank – από τον υπολογισμό εξαιρείται το ενδοενωσιακό εμπόριο.

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Σε αριθμούς τα στοιχεία αυτά μεταφράζονται σε ένα μερίδιο 27% στις παγκόσμιες εξαγωγές. Ωστόσο, το προβάδιμα αυτό αντιμετωπίζει μια ελαφριά συρρίκνωση, καθόσον το 2017 η ΕΕ κατείχε ένα ποσοστό κοντά στο 30%.

Την ίδια ώρα, η Νέα Ζηλανδία αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο εξαγωγέα, κατέχοντας μερίδιο αγοράς 22%. Παράλληλα, σε άνοδο βρίσκονται οι ΗΠΑ, αφού το μερίδιό τους στον όγκο εξαγωγών αυξήθηκε από 11,3% το 2017 σε 13,5% το 2025.

Οι μικρότεροι παίκτες κερδίζουν επίσης έδαφος. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη μαζί αντιπροσωπεύουν πλέον το 4,3% των παγκόσμιων εξαγωγών, μια αξιοσημείωτη αύξηση από το 3,0% πριν από οκτώ χρόνια.

Έτσι, η παγκόσμια αγορά γίνεται πιο ανταγωνιστική: Η ΕΕ ηγείται μεν, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Γαλακτοκομικά: Πέφτει η ζήτηση από Κίνα



Από την πλευρά της ζήτησης, η Κίνα παραμένει ο σημαντικότερος εισαγωγέας, με 11,7 δισεκατομμύρια κιλά LME να εισέρχονται συνολικά στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Ωστόσο, η ιστορία πίσω από τους αριθμούς αλλάζει. Από την κορύφωσή τους το 2021, οι κινεζικές εισαγωγές ακολουθούν σταθερή πτωτική τάση.

Η μείωση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε βασικές κατηγορίες όπως το υγρό γάλα, η κρέμα γάλακτος και το γάλα σε σκόνη (τόσο το πλήρες όσο και το αποβουτυρωμένο), όπου οι εισαγωγές έχουν μειωθεί στο μισό τα τελευταία τέσσερα χρόνια λόγω της ισχυρότερης εγχώριας παραγωγής και της ασθενέστερης ζήτησης.

Η παραπάνω εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση στη δυναμική της παγκόσμιας ζήτησης, αναγκάζοντας τους εξαγωγείς να αναζητήσουν αλλού ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Ποιοι καλύπτουν το κενό

Καθώς η ζήτηση της Κίνας μειώνεται, άλλες περιοχές παρεμβαίνουν για να καλύψουν το κενό. Η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, αυξάνει σταθερά τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων.

Με περιορισμένη εγχώρια παραγωγική ικανότητα, η οποία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα φρέσκα γαλακτοκομικά, η χώρα εξαρτάται διαρθρωτικά από τις εισαγωγές προϊόντων όπως το τυρί, το γάλα σε σκόνη και το γάλα εβαπορέ. Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού, η συνεχιζόμενη αστικοποίηση και τα αυξανόμενα εισοδήματα τροφοδοτούν την κατανάλωση, ενώ η τοπική παραγωγή αγωνίζεται να συμβαδίσει.

Αυτή η δυναμική δεν είναι μοναδική στη Σαουδική Αραβία. Παρόμοια μοτίβα παρατηρούνται σε ολόκληρο τον Κόλπο, ιδίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, όπου η διαρθρωτική εξάρτηση από τις εισαγωγές αυξάνεται επίσης. Αυτή η αυξανόμενη εξάρτηση προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο σημασίας στους γεωπολιτικούς κινδύνους στην περιοχή, καθιστώντας τις εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ ολοένα και πιο κρίσιμες για τις παγκόσμιες ροές γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στη Νοτιοανατολική Ασία, η εικόνα είναι πιο ανάμεικτη. Ορισμένες χώρες, όπως η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, παρουσιάζουν σταθερή και συνεπή αύξηση των εισαγωγών, αντανακλώντας την επέκταση των μεσαίων τάξεων και την ενίσχυση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων.

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Βιετνάμ και της Ινδονησίας, αναπτύσσονται με βραδύτερο ρυθμό, με αποτέλεσμα ένα πιο κατακερματισμένο και ανομοιόμορφο πρότυπο ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Βραζιλία αναδεικνύεται σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές εισαγωγών. Οι εισαγωγές σε γαλακτοκομικά προϊόντων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από το 2022, από 1,3 δισεκατομμύρια κιλά LME σε 2,3 δισεκατομμύρια το 2025.

Τυρί – Η ατμομηχανή του κλάδου

Από το 2017, το τυρί έχει σημειώσει σταθερή και ισχυρή ανάπτυξη, εδραιώνοντας τη θέση του ως ο κορυφαίος παραγωγός τυριών στον γαλακτοκομικό κλάδο. Μέχρι το 2025, το παγκόσμιο εμπόριο τυριού είχε φτάσει τα 8,96 δισεκατομμύρια κιλά, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 40% σε σύγκριση με το 2017.

Αυτό μεταφράζεται σε έναν υγιή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,3%, αλλά ο ρυθμός έχει πρόσφατα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο. Μεταξύ 2024 και 2025, η ανάπτυξη διπλασιάστηκε, τροφοδοτούμενη από την άφθονη προσφορά γάλακτος σε βασικές εξαγωγικές περιοχές και την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση.

Ορισμένοι εξαγωγείς έχουν αξιοποιήσει ιδιαίτερα καλά αυτήν την τάση. Τόσο η Αργεντινή όσο και οι ΗΠΑ έχουν διπλασιάσει τις εξαγωγές τυριού τους από το 2017, με τις ΗΠΑ να έχουν εδραιωθεί ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως μετά την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ΕΕ αφηγείται μια ελαφρώς διαφορετική αλλά εξίσου συναρπαστική ιστορία. Παρά την αύξηση της παραγωγής γάλακτος κατά μόλις 5% από το 2017, η ΕΕ έχει αυξήσει την παραγωγή τυριού κατά 9% και τις εξαγωγές κατά 12%. Αυτό υπογραμμίζει μια σαφή στρατηγική μετατόπιση: Περισσότερο γάλα διοχετεύεται στην παραγωγή τυριού, αντανακλώντας την ισχυρή πρόταση αξίας του. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει επίσης τη διαρκή δημοτικότητα των ευρωπαϊκών τυριών, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε όλες τις παγκόσμιες αγορές.

πηγή: ΟΤ

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