Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο και την Οδησσό – Τουλάχιστον δέκα τραυματίες

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Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, δέχτηκε νέα επίθεση από την Ρωσία με πυραύλους το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσο, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί. Κάτοικοι τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις την πόλη.

Ο συναγερμός έληξε έπειτα από περίπου 40 λεπτά.

Στην Οδησσό, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Κίπερ είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία.

Ο Κίπερ είπε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Φωτογραφίες στο Telegram δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με μια φωτιά σε ένα πολυώροφο κτίριο.

Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε σε σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Κουρσκ στη Ρωσία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ενημερώθηκε ότι ο πύργος ψύξης ενός αντιδραστήρα χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν κλιμακώσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στο πέμπτο χρόνο του. Ωστόσο, πλήγματα σε πυρηνικά εργοστάσια θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη και πυρηνικό ατύχημα, με απρόβλεπτες συνέπειες.

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