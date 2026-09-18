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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συγκέντρωση μνήμης για τον Παύλο Φύσσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του

πορεία - Παύλος Φύσσας
clock 20:30 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, μια υπόθεση που συνδέθηκε με τη δράση μελών της νεοναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Η επέτειος τιμήθηκε και στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του. Από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (18.09), η πλατεία Ελευθερίας γέμισε με εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης, κρατώντας πανό και μεταφέροντας μηνύματα μέσω των συνθημάτων και των ομιλιών από τα μεγάφωνα.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με την πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους συμμετέχοντες να τιμούν τη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

πορεία - Παύλος Φύσσας
πορεία - Παύλος Φύσσας

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