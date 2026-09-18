Ηράκλειο: Συγκέντρωση μνήμης για τον Παύλο Φύσσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, μια υπόθεση που συνδέθηκε με τη δράση μελών της νεοναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Η επέτειος τιμήθηκε και στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του. Από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (18.09), η πλατεία Ελευθερίας γέμισε με εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης, κρατώντας πανό και μεταφέροντας μηνύματα μέσω των συνθημάτων και των ομιλιών από τα μεγάφωνα.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με την πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους συμμετέχοντες να τιμούν τη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

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