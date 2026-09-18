Ολοκληρώθηκε η άσκηση «MEDUSA 15/2026» - Μήνυμα ισχύος από 5 χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο

Με απόλυτη επιχειρησιακή επιτυχία ολοκληρώθηκε η τελική φάση της πολυεθνικής διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15», η οποία πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης και σε κομβικά σημεία του Αιγαίου και ολοκληρώνεται και τυπικά αύριο. Η άσκηση, που αποτελεί πλέον θεσμό για την περιφερειακή ασφάλεια, συγκέντρωσε την ελίτ των αεροναυτικών και ειδικών δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για την πολυπλοκότητά της, καθώς ενσωμάτωσε προηγμένα σενάρια προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απειλές του σύγχρονου πεδίου μαχών. Μέσα από τη συντονισμένη δράση των πέντε χωρών, στάλθηκε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής και σταθερότητας σε μια γεωστρατηγικά ευαίσθητη περιοχή.

Η «MEDUSA 15» δεν περιορίστηκε στις παραδοσιακές αμφίβιες και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε υβριδικές μορφές πολέμου, με εκτεταμένα σενάρια κυβερνοπολέμου (cyberwarfare) που δοκίμασαν τα αντανακλαστικά των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου. Παράλληλα, η μαζική ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, όπως εναέρια drones (UAVs) και πλωτά μη επανδρωμένα σκάφη (USVs), επαναπροσδιόρισε τη δυναμική των γυμνασίων. Οι συμμετέχουσες δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν τόσο στη χρήση αυτών των μέσων για συλλογή πληροφοριών και προσβολή στόχων όσο και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους από τα αντιαεροπορικά συστήματα των συμμαχικών φρεγατών.

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Η ολοκλήρωση της τελικής φάσης της άσκησης συνοδεύτηκε από βαρυσήμαντες δηλώσεις της στρατιωτικής ηγεσίας. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, δίνοντας το γεωπολιτικό στίγμα της δραστηριότητας, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι όλο αυτό στο χώρο τον γεωπολιτικό της ανατολικής Μεσογείου καταδεικνύει ότι η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και την Κύπρο είναι σταθερή και διευρύνεται συνεχώς. Η δήλωση αυτή αποτυπώνει την ουσία του αμυντικού τριγώνου Αθήνας – Καΐρου – Λευκωσίας, το οποίο πλαισιώνεται ισχυρά από μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Η παρουσία σύγχρονων μέσων, όπως οι γαλλικές και ιταλικές φρεγάτες, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί προτεραιότητα ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

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Η «MEDUSA 15» απέδειξε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και των συμμάχων της μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας ενιαίος, απολύτως διαλειτουργικός μηχανισμός. Από τις εντυπωσιακές αποβάσεις στο Μάλεμε της Κρήτης μέχρι τις αερομαχίες και τις ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, η άσκηση επιβεβαίωσε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Η συνεχής διεύρυνση των σεναρίων με hi-tech στοιχεία καθιστά τη «Μέδουσα» έναν από τους πιο αξιόπιστους πυλώνες αμυντικής διπλωματίας στην ευρύτερη περιοχή, ικανό να απαντήσει στις προκλήσεις του μέλλοντος και να εγγυηθεί την ειρήνη.

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